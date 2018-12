1a Trobada del MEM

El Moviment Ecolocal Mallorquí supera la primera fase de micromecenatge per a celebrar la trobada del febrer

El passat divendres, 24 de novembre, el Moviment Ecolocal Mallorquí ha aconseguit superar la primera fase del micromecenatge a la plataforma Goteo, campanya que cerca cobrir les despeses que es preveuen per a la realització de la trobada. Mitjançant Goteo se cerquen mecenes que ajudin a cobrir la trobada. Aquest sistema de mecenatge permet fer aportacions de tot tipus (des de 6 euros, fins a 500 euros) per tal d’arribar a la quantitat plantejada, en aquest cas, 5.829 € com a pressupost òptim.

A hores d’ara s’ha aconseguit l’objectiu de la primera fase, superar els 1.219 euros. Ara, disposen d’una altra tanda de 40 dies per a aconseguir el pressupost òptim.





La 1a Trobada del MEM!

El proper mes de febrer tendrà lloc la primera trobada del Moviment Ecolocal Mallorquí (MEM!). L’objectiu de la trobada serà sembrar la llavor d’una iniciativa de convergència, «de totes aquelles persones i col·lectivitats que se senten interpel·lades per la situació insostenible que pateix l’illa de Mallorca».

Alhora, la trobada serà una invitació perquè tot el teixit associatiu, col·lectiu i cooperatiu pugui aplegar-se al voltant d’una iniciativa comunitària, des d’on articular propostes a l'altura dels reptes als quals avui se sotmet Mallorca, i a l'escala de la transició ecològica i social que l’illa mereix.

«Una finestra en el temps, paral·lela a les batalles diàries, per identificar els elements comuns en relació al diagnòstic de l'estat ecosocial de Mallorca, on posar en comú la multiplicitat de visions en relació al pronòstic de la nostra deriva i on debatre la utilitat de propostes compartides per canviar de rumb».

El MEM! pretén ser un espai útil per a la comunitat mallorquina, de cohesió i de reordenament de les capacitats individuals i col·lectives, on germinin i es materialitzin propostes per al bé comú.

Des de l’organització, conviden «tota aquella ànima transformadora, que vulgui seure a compartir i a xerrar, vora el foc, sobre com podríem fer això juntes». Aquesta primera trobada tendrà lloc el proper 9 de febrer, a la Fundació Sa Llavor (carrer del Metge Borràs, Plaça, 3, Binissalem).