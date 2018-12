Nit de la Cultura

El Cos de Bombers de Mallorca rebrà la menció d'honor dels Premis 31 de Desembre

També han premiat el Club Scrabble Eivissa amb el Francesc de Borja MolL.

El Jurat dels Premis 31 de Desembre de 2018, format per la Junta Directiva de l'Obra Cultural Balear, ha decidit atorgar els següents premis que es lliuraran durant la Nit de la Cultura que es celebrarà el dissabte 22 de desembre al Teatre Principal de Palma.

El Cos de Bombers de Mallorca rebrà la menció d'honor dels premis en En reconeixement de la professionalitat, abnegació i vocació de servei demostrades per aquest cos i tots els cossos d’emergències, amb la seva actuació durant les inundacions patides pel Llevant de Mallorca d’enguany

El Club Scrabble Eivissa, el premi Francesc de Borja MolL.

Per ser l’entitat degana a les Illes Balears en la promoció de la llengua catalana en un joc d'abast mundial. Per ser una associació que fa del joc i les paraules un instrument de coneixement, que des de l’any 2011 ha sumat centenars de persones al voltant d’un tauler on els mots esdevenen eina de difusió de la llengua i la cultura catalanes a Eivissa.

Premi Bartomeu Oliver: Alícia Sintes Oliver



Per la seva contribució a la recerca, des de la nostra Universitat ha obert una finestra al cosmos i ha posicionat a nivell mundial la cultura científica de les Balears. Nascuda a Menorca, les seves investigacions han estat part contribuent del premi Nobel de Física 2017.

És directora del grup de relativitat i gravitació de la UIB, ha dirigit diversos grups investigadors, compta amb més d’un centenar de publicacions i ens ha fet sentir la veu de les estrelles i els forats negres a més de 3.000 milions d'anys llum de la Terra, a través de les ones gravitacionals, la qual cosa confirma la teoria de la relativitat d'Einstein.

Premi Miquel dels Sants Oliver: Mai neva a Ciutat

Producció audiovisual, dirigida per Joan Fullana, que ha estat una de les sèries revelació dels darrers anys emesa per IB3 i, posteriorment, per TV3. És el primer audiovisual balear disponible a filmin. Una sèrie que parla de la generació mil·lennista, de les emocions, de la crisi dels 30, del món laboral, de les relacions d'amor, de l'idealisme i la frustració. Una sèrie que demostra la capacitat dels nostres creadors audiovisuals i el bon treball dels intèrprets.

Premi Josep Maria Llompart: Antoni Bibiloni Riera

Pel seu compromís insubornable, des de l'àmbit professional, polític i associatiu, amb la normalització de la llengua, la cultura i el País. Per ser un promotor cultural de primer ordre. Des del l'entitat Sarau Alcudienc ha difós als quatre vents la cultura popular tradicional, la música, les festes populars, la indumentària, el ball...

Premi Aina Moll i Marquès : Pere Orpí Ferrer



Nascut a Capdepera el 1936. Eclesiàstic, escriptor i musicòleg ha dedicat gran part de la seva obra a la creació i investigació al voltant de la cultural popular tradicional i la creació poètica. Li devem gran part del cantoral de les celebracions litúrgiques.

El jurat ha valorat la seva aportació a la cultura i a la llengua Catalana, la seva perseverança i el seu amor a la nostra terra.

Premi Bartomeu Rosselló-Pòrcel: Laura Gost Seguí



Nascuda a Sa Pobla el 1993, escriptora, guionista i guanyadora del premi Goya al millor curtmetratge d'animació, per 'Woody & Woody' un curt sobre la figura desdoblada del director i actor Woody Allen. El jurat ha valorat la qualitat de la seva obra, la seva joventut, empenta i projecció.

Premi Emili Darder Ca s’Artiller



Per haver-se convertit, en els seus cinc anys de vida, en referent cultural que ja ha tornat clau a la comarca de Muro i a tot Mallorca. Un espai de reunió per compartir experiències i expressions artístiques, un espai de cultura i un espai educatiu dedicat a difondre entre els més joves la vida agrícola i la cultura popular.

Gabriel Alomar: Txarango

Un grup musical que començà a caminar ara fa 10 anys i ràpidament esdevingué una de les bandes de referència del panorama musical en llengua catalana gràcies a la seva excel·lència .

Han duit la seva música arreu dels Països Catalans i, també a Espanya, França, Itàlia, Alemanya, Bèlgica, Holanda, Dinamarca, Portugal, Suècia, Anglaterra, Estats units, Turquia, Colòmbia, Índia...

També cal destacar el seu compromís social que els ha fet participar en un bon grapat de causes solidàries que els ha dut, per exemple, a actuar als camps de refugiats d’Indomeni.