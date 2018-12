lluita institucional

Dolors Sabater exigeix l’obertura immediata del punt d'assessorament a nouvinguts

Guanyem Badalona en Comú ha participat avui a la concentració convocada pels treballadors del Servei Punt d’Informació i assessorament de persones nouvingudes, situat al barri de Sant Roc de Badalona, i que va ser tancat divendres passat sense previ avís. Aquest servei, en marxa des de 2007, atenia més d'un centenar d'usuaris i usuàries que ara es queden sense assessorament per tramitar expedients d’estrangeria, el que vol dir que centenars d'expedients de permisos de residència i nacionalitat poden ser denegats o arxivats per manca de seguiment. A més a més, aquest Punt donava cursos de Llengua i feia servei de traducció i mediació intercultural especialitzat a persones nouvingudes mitjantçant les escoles, serveis de Salut, serveis a la Dona i altres administracions.

Dolors Sabater, presidenta del grup municipal i alcaldessa de la ciutat fins juny de 2018 quan una moció de censura de PP, PSC i Cs la va fer fora, ha assistit a la concentració per traslladar el seu suport a treballadors i treballadores, usuàries i veïnat de la zona. Durant la concentració s’ha denunciat, també, que la setmana passada es van cancel·lar activitats extraescolars esportives a escoles de Badalona sud dirigides a infància en risc d'exclusió, i s’ha advertit per part d’alguns treballadors i treballadores que està en perill la continuïtat de l’Espai Cibercaixa (un espai de lleure per infants basat en les noves tecnologies) i el servei d’atenció als desnonaments habitacionals.

Dolors Sabater ha recordat que aquest servei per a persones migrades a la ciutat és competència municipal i està contemplat a la Llei 10/2010 d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. Per tant, ella i el seu grup municipal estudiarà mesures legals sobre les irregularitats que pugui arribar a cometre l’Ajuntament de Badalona pel tancament d’aquest servei. En referència a aquest i altres serveis tancats, Sabater exigit la immediata posada en funcionament d’aquest servei i d’altres que s’han tancat als barris de Badalona Sud i ha recordat que “no es pot posar en perill la cohesió social i la convivència als barris més necessitats de la ciutat amb excuses burocràtiques i administratives” i ha demanat a l’Alcalde de la moció de censura que presenti un pla d’actuació immediata per a restablir aquest servei i mantenir els que ara per ara estan en perill.