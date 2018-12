Vaga de Fam

Dejuni en solidaritat amb els presos polítics al País Valencià

El Col·lectiu de Solidaritat i República del País Valencià impulsa un dejuni en suport als presps polítics que porten a terme una vaga de fam a la presó de Lledoners. Començarà aquest dijous a la Societat Coral El Micalet. Començarà a les 12h amb una concentració del participants.

Mitjà hora hora més tard, hi ha convocada una roda de premsa. Cap a les 19h, una Assemblea Oberta. A partir de les 22h, actuacions musicals.

Divendres, a les 10 del matí es farà la segona Assemblea Oberta.

Manifest

L'l de desembre els presos polítics Jordi Sànchez i Jordi Turull van iniciar una vaga de fam a la qual es van sumar tres dies després Josep Rull i Jaquim Forn. Amb aquesta acció extrema, digna i admirable, els presos reclamen que el Tribunal Constitucional no obstaculitze els recursos que van presentar fa un any i poder així acudir al Tribunal d'Estrasburg. Acusats dels delictes de rebel·lió i sedició, que impliquen per força l'ús de la violència, els presos saben que els tribunals europeus hi respondran amb el rigor de la justícia que l'Estat espanyol els nega ara com ara, com ja ha passat amb les sentències absolutòries dels polítics exiliats acusats dels mateixos delictes dictades per tribunals d'Alemanya, Bèlgica, Escòcia i Suïssa i en el cas d'Amaldo Otegi, després de sis anys de presó injusta.

La vulneració de drets democràtics, pel camí de judicialització de la política i la repressió generalitzada del moviment per la democràcia i la independència de Catalunya, situa ja l'Estat espanyol en una deriva autoritària molt allunyada dels ideals europeus, com han denunciat reiteradament Amnistia Internacional, Human Rights Watch, l'Alt Comissariat de l'ONU per als Drets Humans o Rights Internacional Spain i nombrosos parlamentaris europeus, professionals de la justícia o parlaments de diversos països, entre d'altres. L'atac a les llibertats, però, no afecta exclusivament l'independentisme català, que té més de 20.000 persones investigades, sinó que s'ha estès a cantants, militants anarquistes, artistes i titellaires, sindicalistes, feministes i fins als joves d'Altsasu, que porten 765 dies en presó per una baralla de bar.

A la vaga de fam dels presos s'ha sumat fa uns dies l'alcalde de Montblanc Josep Andreu i nombrosos grups de dejuni a Catalunya com els de la Universitat de Girona i a les Illes Balears. L'alemany Uwe P. Tesch porta 20 dies en vaga de fam solidària amb els presos polítics catalans.

El País Valencià també ha de dir no a la vulneració constant de drets i llibertats perquè són els seus, i si vol avançar cap a una democràcia de més qualitat i aprofundir en el propi autogovern. El silenci o la indiferència és, a més d'humanament i políticament reprovable, una irresponsabilitat de greus conseqüències per a la nostra salut com a poble. Per això, des de la necessària solidaritat amb el poble de Catalunya, amb el petit gest del nostre dejuni solidari fem una crida a la mobilització del poble valencià per la defensa de les llibertats i drets democràtics, contra totes les formes de repressió, l'abús autoritari del poder, l'alliberament de tots els presos i preses, el sobreseïment de les causes per raons polítiques i el lliure retorn d'exiliades i exiliats polítics, així com el respecte al dret a decidir que reclama més del 80% dels ciuadans de Catalunya, dret que les valencianes i els valencians també hem de poder exercir.

País Valencià, 20 de desembre de 2018

#DejuniSolidariP aís Valencià

@SolidaritatD