CUP Ebre i CUP Reus se sumen a la demanda d’inversions a l’Hospital de Móra d’Ebre

Representants del consell d’administració de la CUP de Reus a GECOHSA (empresa que gestiona l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre) i de la CUP de les Terres de l’Ebre han participat aquest matí a la tancada, que han realitzat els treballadors i treballadores del centre per denunciar la manca d’inversions i la incertesa del futur de la gestió d’aquest.

Un cop més, les CUPs de Reus i de les Terres de l’Ebre s’han sumat a les demandes de les professionals per augmentar les inversions a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, una petició que han posat sobre la taula reiteradament a les reunions del Consell d’Administració de GECOHSA, l’empresa que fins ara gestiona el centre sanitari públic, que cal recordar, presta servei a les comarques del Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.

La consellera i regidora de la CUP a l’Ajuntament de Reus, Marta Llorens, ha denunciat que el problema de la inversió al centre no és causada per la retirada de reserves de capital, sinó perquè “durant els trenta anys que ha durat el contracte entre la Generalitat i l’Ajuntament de Reus, mai s’ha fet cap reunió entre els dos agents per decidir les inversions a realitzar-hi, tal i com estableix el contracte de concessió del CATSalut a GECOHSA”.

Llorens considera molt greu aquesta situació endèmica, respecte la qual el CATSalut no s’ha pronunciat i en que GECOHSA s’ha limitat a dir que el CATSalut no responia a les peticions de reunió realitzades per l’empresa, a instàncies de la CUP.

Aquest incompliment del contracte ha provocat que tant l’edifici (responsabilitat del CATSalut) com la maquinària (responsabilitat de GECOHSA) presenti importants deficiències, que tant la representant dels treballadors al Consell d’Administració, com l’alcalde de Móra d’Ebre han plantejat reiterades vegades a l’òrgan de govern de l’empresa, conjuntament amb la CUP.

Per altra banda, Llorens ha lamentat que “un any més, els resultats deficitaris dels comptes de l’Hospital Sant Joan de Reus s’hagin de cobrir amb diners procedents de les reserves de l’empresa GECOHSA, per molt que aquests diners siguin d’una empresa propietat exclusiva de l’Ajuntament de Reus”. Tanmateix, ha criticat “que la denúncia de molts polítics sigui la conseqüència d’aquest model en lloc de la causa, ja que l’origen d’aquest transvasament de capitals entre empreses cal buscar-lo en els fonaments del model del sistema sanitari català, que compte amb el suport incondicional tant de CiU com ERC, i la resta de partits excepte la CUP, que conformen el Parlament i els ajuntaments i consells comarcals dels territoris afectats”.

Per últim, les CUPs de les Terres de l’Ebre i de Reus, insisteixen de nou en que el CATSalut expliqui el futur de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, ja que “com ja vam dir fa anys en saber-se que no se renovaria la concessió de GECOHSA, no volem sortir del foc per caure a les brases, i no entendríem que la gestió passés de Reus a Tortosa, o a Barcelona”. Per aquest motiu, han donat suport al col·lectiu de treballadors i treballadores de l’Hospital, per tal que el futur d’aquest centre, passi per un model de titularitat i provisió 100% pública i amb una gestió transparent.