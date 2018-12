Gènere

La CUP Granollers continua exigint justícia per a Vianca malgrat el seu enterrament

La CUP Granollers continua demanant l'esclariment del cas de Vianca Roca, la granollerina desapareguda el 16 de juliol i trobada morta el 14 de setembre. Després de 2 mesos i mig des que es va trobar el cadàver al riu Congost, la família de Vianca Roca per fi li podrà donar un enterrament digne enmig de la sensació de desamparament viscuda de part de les institucions.

A banda del poc suport institucional, el cas continua sense esclarir-se i sense fer-se justícia. Els Mossos d'Esquadra han retornat per fi el cadàver però encara el cas es troba sota secret de sumari. Sigui quin sigui el motiu de la mort, denunicem que aquest sistema masclista i patriarcal sempre ens acaba invisibilitzant com a víctimes. No es pot tolerar, veient la lentitud de resolució del cas, que existeixin distinció entre ciutadans de primera i de segona.

Aquest fet representa una situació alarmant. Es tracta d'un fet polític i col·lectiu que afecta directament a la seguretat i al benestar de tots el veïns i veïnes. Si ens toquen a una, ens estan tocant a totes. Denunciem el silenci de l'Ajuntament i de la resta d'institucions així com també la situació de desemparament en que es troba la família de la Vianca. Exigim a l'Ajuntament que respongui a les seves necessitats i que protegeixi els drets i serveis públics de la ciutat.

La vetlla de Vianca Roca tindrà lloc durant aquest dimarts 4 de desembre al Tanatori de Granollers a partir de les 11 del matí. El funeral està previst el dimecres 5 a les 10 del matí a la parròquia de Sant Esteve de la ciutat.