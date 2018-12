Feminisme

Concentració a Vilafranca del Penedès per l'assassinat de Laura Luelmo i de l'arxivament de la denúncia imposada per les jornaleres marroquines a Huelva

L'assemblea feminista La Ruda de Vilafranca del Penedès ha convocat una concentració davant de l'Ajuntament aquest dimarts a les 20.45h-, amb motiu de l'assassinat de Laura Luelmo i de l'arxivament de la denúncia imposada per les jornaleres marroquines a Huelva (on denunciaven la deplorable situació laboral, així com també maltractaments físics i psicològics, violacions i esclavitud sexual per part dels encarregats i propietaris de les finques).