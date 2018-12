Llibertats

Concentració a Madrid davant del Tribunal Supren per denunciar els dèficits democràtics que s’arrosseguen des del franquisme

NO HI HA JUSTICIA

115 organitzacions amb el lema NO HI HA JUSTICIA, impulsen la concentració a Madrid des d’un espai molt ampli i transversal d’organitzacions de 13 comunitats autònomes. Serà aquest dissabte a les 13h davant del Tribunal Suprem i Audiència Nacional espanyola.

Comptarà amb la participació d'Òscar Reina (SAT Andalusia), Manuel Colomer (València sense mordassa), representants de l’Asamblea Feminista i 15M Madrid, Patricia López (No a la corrupción), Lucía Nistal (Consultes monarquia o república), Pau Surroca Bassa i Pol Leiva (Associació Catalana de Drets Civils). Presentarà: Cristina Fallarás.

Es denunciarà els dèficits democràtics que s’arrosseguen des del franquisme i visibilitzar la manca de justícia a l’Estat espanyol que avui implica greus dèficits democràtics que comporten alarma social. Per això, a'han:

-Identificat lluites compartides injustament tractades: els processos oberts i fins i tot les altres condemnes fermes a persones que han protestat però que, en cap cas han usat la violència.

- Promogut la solidaritat mútua entre les causes respectives

- Coordinat i impulsat un ampli procés participatiu per tal d’elaborar un manifest i fer incidència conjunta amb el lema

NO HI HA JUSTÍCIA.

Entre les 115 entitats adherides hi ha: organitzacions de juristes, assemblees feministes, associacions de DDHH, sindicats, grups ecologistes, col·lectius antirepressió i antifeixistes, grups republicans, consultes sobre república o monarquia a les universitats, grups de memòria històrica, etc.

Aquesta manifestació no la concebem com un punt d’arribada final, sinó tot al contrari. Ha de ser un punt d’inflexió que permeti una més gran articulació i complicitat per a totes les accions que calgui fer durant l’any 2019. En conseqüència, i durant tots els judicis, es disposarà d’una xarxa de col·laboradors arreu de l’Estat amb qui es podrà compartir lluita i generar contrainformació que eviti la criminalització.

A la pancarta inicial està confirmada la presència de diputats i diputades de: ERC, PDCAT, CRIDA PER LA LLIBERTAT, CUP, BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, IZQUIERDA UNIDA, PODEM-País Valencià, PODEMOS-Madrid, En Marea i EHBILDU.