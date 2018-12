Comunicat davant la mobilització del 21 de desembre

Som conscients de la gran complexitat de la situació actual de la lluita per la independència i la República catalana. Aquesta complexitat és motivada principalment pels atacs repressius constants i la vigilància permanent a què es veu sotmès per l’estat espanyol el poble català i les seves institucions representatives. La paralització i la confusió que, des de fa més d’un any, afecten alguns partits tenen les seves arrels en aquest marc repressiu. Cal ser conscients que la repressió omnipresent de l’Estat contribueix a agreujar la incapacitat i la miopia polítiques i, en conseqüència, a distorsionar les anàlisis polítiques, les propostes organitzatives i les perspectives.

La determinació fonamental que ens hauria de moure, en el moment present, hauria de ser la màxima de tot moviment popular en situacions de repressió: més organització, coordinació i proposta política estratègica; i més mobilització i més acció. La inactivitat, la reculada o l’abandó dels objectius, són actituds sempre contraproduents.

Per això, des de Drassanes per la República Catalana considerem que les iniciatives desplegades aquest mes de desembre pel nostre moviment, tant en els camps de la lluita antirepressiva i pels drets civils, encapçalada pels presos independentistes en vaga de fam, fins a les més diverses mobilitzacions solidàries i de reivindicació política i social, per la democràcia, la independència i la república, han de rebre tot el suport popular. Ens trobem en un moment en què el grau de confrontació ha de passar a un nivell superior. La nostra lluita ha de continuar essent no violenta però ha de ser organitzada i ha de poder garantir-ne l’autoprotecció i la continuïtat.

En conseqüència, fem una crida al conjunt del poble català i a les seves organitzacions de lluita perquè facin el màxim esforç per a organitzar les accions d’aquest dia 21 de desembre i així aconseguir-ne la màxima eficàcia. Sense concessions a la improvisació ni al sectarisme.

Proposem, doncs, una participació organitzada i massiva als actes i mobilitzacions del dia 21 de desembre.

- Solidaritat amb la vaga de fam dels presos independentistes!

- Mobilitza’t i lluita: cap a la Independència i la República catalana!

Drassanes per la República Catalana

Països Catalans, 12 de desembre de 2018