Judici

Clam per la Llibertat llança una campanya TrialAlert a la Clooney Foundation For Justice

Laés la fundació de(advocada defensora dels Drets Humans) creada al 2016 per promoure la justícia a les sales d’audiències, aules i comunitats de tot el món.El projectede la, que està previst que es llanci el 2019, farà un seguiment dels judicis a tot el món que representin un nivell alt de risc de violacions de Drets Humans, inclosos judicis que oprimeixin a grups vulnerables, limitin la llibertat d’expressió o s’adrecin a opositors polítics.Des dees fa una crida a denunciar que elno serà unperquè els líders polítics i socials estan acusats de(rebel·lió, sedició, malversació,….), recolzant-se en un relat construït per acusar-los.Aquesta denúncia es fa mitjançant elon s’ha habilitat una pàgina específica per ajudar a omplir aquest formulari. La trobareu a TrialAlret pel Judici contra el Procés Català L’objectiu és que laper tal que lamonitoritzi el, fent créixer la seva. Per això també s’han creat les pàgines en TrialAlert para el Juicio contra el Proceso Catalán ) i TrialAlert for the Trial against the Catalan Independence Process ).També es demana, des de la pàgina TrialAlret pel Judici contra el Procés Català la màxima difusió a xarxes socials i aplicacions de xat, i s’han creat les versions en castellà i anglès.