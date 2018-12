Esperanto

Celebracions del Dia Internacional de l'Esperanto

El 15 de desembre se celebra a tot el món el Dia Mundial de l'Esperanto, la llengua internacional construïda que des de fa més de 130 anys posa en comunicació a parlants de totes les nacions i cultures del món, sense discriminacions i d'una manera justa i igualitària.

L'esperanto va ser proposat en 1887 pel metge polonès Lázaro Zamenhof, i des de llavors ha creat una comunitat de parlants que actualment s'estén per tots els continents, i que segueixen considerant que l'esperanto és la millor alternativa per a la comunicació internacional.

A mitjan segle XX l'escriptor hongarès Julio Baghy va proposar el dia 15 de desembre, data de naixement del Dr. Zamenhof, com a celebració del llibre en esperanto, i a poc a poc aquesta data es va ser convertint en el dia de commemoració de la cultura esperantista i de l'idioma en general. En l'actualitat és habitual que els esperantistes de tots els països aprofitin aquest dia per comprar llibres, realitzar activitats de difusió de la llengua o simplement per reunir-se i celebrar la vitalitat de l'idioma. Aquest any no serà diferent; s'han programat accions en nombrosos països entorn de la cultura creada en esperanto i a la comunitat que ho parla.



A Espanya, la majoria d'associacions i grups esperantistes de diverses ciutats, han programat diverses activitats per commemorar la llengua.



Destaquen les jornades entorn de les biblioteques esperantistes organitzades a Barcelona, o les conferències i presentacions de llibres que tindran lloc a Madrid. Per la seva banda, Fuenlabrada acollirà la inauguració d'una exposició sobre la llengua internacional en dependències municipals, mentre que Bilbao i Saragossa s'oferiran xerrades sobre cursos d'esperanto i altres propostes de difusió de l'idioma. Les celebracions també arribaran a Vélez-Màlaga, ciutats que se sumen a la commemoració cultural amb iniciatives centrades a l'educació i la creació literària en esperanto.



Moltes de les activitats seran obertes, per al públic en general. És una magnífica oportunitat per entrar en contacte amb una cultura molt desconeguda, però que continua servint de pont de comunicació entre les persones interessades en la comunicació internacional, per sobre de fronteres nacionals o ètniques.