Can Alcover celebra els seus primers deu anys de funcionament amb diversos actes

L'Obra Cultural Balear ha preparat un seguit d'actes per celebrar els deu anys de funcionament de Can Alcover com a espai de cultura.



Els actes serviran també per celebrar els cent anys de la publicació d'un dels llibres més importants del poeta Joan Alcover: 'Poemes Bíblics'.





Aquests són els actes que es faran durant aquesta setmana:





Dimarts, 11 de desembre

Presentació dels llibres de Toni Galmés 'Groc: història gràfica d’una lluita' i 'On és l'Estel·la?'

Aquest dimarts, 11 de desembre, a les 19.30, a Can Alcover, el dissenyador Toni Galmés farà una xerrada basada en els seus llibres 'Groc: història gràfica d'una lluita' i 'On és l'Estel·la?'





Dimecres, 12 de desembre

Conferència 'El batec humà en els proverbis i en els poemes bíblics de Joan Alcover' de Maria Antònia Perelló, per celebrar el centenari de la publicació de 'Poemes Bíblics'. L'acte començarà a les 19.30.





Dijous, 13 de desembre

Presentació de l'exposició 'Tots els llibres de Manuel de Pedrolo' per celebrar a Can Alcover, l'Any Manuel de Pedrolo. A partir de les 20.00 hores.





Divendres, 14 de desembre

A partir de les 19.30, presentació del llibre 'En un alè tant breu. Diàlegs de proverbi amb Joan Alcover' de Miquel Ripoll Perelló, amb Lluís Pujades, Maribel Ripoll i l'autor.

A les 20.30, visita guiada a la casa-museu de Joan Alcover i xocolatada amb Joves de Mallorca per la Llengua.





Dissabte, 15 de desembre

A partir de les 12.00 Festa dels 10 anys de Can Alcover.

12:00 – Contacontes infantil.

12.15 - Intervenció en directe de Marc Peris, 'Soma' al jardí de Can Alcover, on hi pintarà el logotip dels 10 anys de Can Alcover.

12.30 - Vermut i jazz amb U Jazz Quartet

Visites guiades a les 12.00 i a les 13.00.





Diumenge, 16 de desembre