repressió

Activista de Blanes multat amb més de 1.300€ smb la Llei mordasa per aturar un desnonament

El 17 de febrer de 2016 una família amb dos menors de Blanes es quedava al carrer sense alternativa habitacional si s'arriba a executar per part del Poder Judicial el desnonament que estava previst al Veïnat de Ca La Guidó. Els col·lectius blanencs PAHC BLANES i BLANES SOLIDARI van fer costat a la família i van actuar com sempre han fet de forma pacífica i exigint a les administracions i a les forces policials que compleixin la llei i que per tant de cap manera no han de permetre que hi hagi persones que siguin desnonades sense una alternativa habitacional. Cal remarcar l'especial situació de vulnerabilitat dels menors afectats.

Aquell dia un grup d'unes 70 persones ens vam aplegar davant la porta de casa de la família amenaçada i la seva actuació en forma de manifestació cívica i pacífica va impedir el seu desnonament. Més d'un any després l'activista de la PAHC- BLANES, Marcos Martin, va rebre la notificació de dues multes que pugen a més de 1.300€ en total.

Els Mossos d'Esquadra l'acusen d'haver comès una infracció tipificada a la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Ciutadania, anomenada popularment com a "Llei Mordassa", consistent en obstrucció de l'autoritat i també l'acusen de negar-se a identificar-se. Les dues acusacions han donat lloc a dues multes de la Llei Mordassa que des de la PAHC BLANES qualifiquem d'un atac contra els Drets Humans, ja que la societat tenim Dret a defensar-nos de la brutalitat dels desnonaments sense alternativa habitacional i sobretot perquè la Llei 24/2015 del Parlament de Catalunya obligava aleshores a les Administracions Públiques (Estat, Generalitat i Ajuntament) a haver de posar a disposició de la família afectada una alternativa habitacional.

La PAHC-BLANES ha denunciat que la Generalitat, governada pel PdCat i ERC, utilitzen l'aplicació de la Llei Mordassa implantada pel PP per a reprimir a l'activisme social contra els desnonaments que hem actuat en tot moment de forma pacífica, dialogant i defensant els Drets Humans per aturar el desnonament d'una família amb menors que no tenia cap alternativa habitacional.

La PAHC-BLANES ha decidit iniciar una campanya de solidaritat amb l'activista Marcos Martin i estem organitzant actes i accions de suport. Es demana la solidaritat de totes les organitzacions polítiques i socials.

S'ha obert un compte a Triodos Bank per ajudar a pagar la sanció: ES27 1491 0001 2321 8646 3523