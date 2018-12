Criminalització

36 membres del claustre i del PAS de l’Institut de Tremp expressen el seu suport al professor Manel Riu

Els membres del claustre i PAS, mitjançant un comunicat, han reprovat enèrgicament aquest tipus de periodisme que, basant-se en la desinformació, persegueix descaradament objectius polítics i manifesten tot el seu suport al company Manel Riu.

Segons la nota, "La finalitat de l'entrevista no és informar, sinó criminalitzar una persona en concret". A més, El titular de la crònica parla del “Professor de l’odi” sense que hi hagi hagut cap sentència condemnatòria. "Acusar una persona i finalment un col·lectiu a base de mentides i generalitzacions, justament, fomenta l’odi", afirmen els companys de Riu.

Denuncien que l'objectiu de fons, a part de l'atac personal, és el de contribuir a la campanya d'acusacions d'adoctrinament contra l'escola catalana, situar-la contínuament al centre d'atenció per acabar justificant-hi una intervenció. "La periodista argumenta les acusacions en mentides o si no, en mitges veritats distorsionades deliberadamen", remarquen els signants del comunicat.

Asseguren que es pot intuir "La tergiversació de la crònica arriba fins a tal punt que finalment porta a dubtar de l'existència real d'alguns dels testimonis que hi apareixen".

Finalment denuncien que "La falta d’ètica periodística traspassa tots els límits en el moment que es barregen de manera indiscriminada aspectes familiars amb professionals".

Cal recordar que la Guàrdia Civil va detenir fa un any al professor per incitació a l'odi a les xarxes socials i va ser posat en llibertat, després d'acollir-se al seu dret a no declarar. L'abril passat, la jutgessa de Tremp va arxivar de manera provisional la causa contra el professor de l’IES Tremp acusat per la Guàrdia Civil d’incitació a l’odi i revelació de secrets per un centenar de tuits.