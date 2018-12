21-D

"L'únic desllorigador és l'autodeterminació"

Les organitzacions CUP, Alerta Solidària, Arran, Endavant i SEPC han emès un comunicat on donan a conèixer diverses consideracions després de la celebració del Consell de Ministres ahir a Barcelona i remarquen que "l'únic desllorigador és l'autodeterminació" i per aquesta raó fan una crida a la mobilització, "El conflicte polític generat per la negació de drets per part de l'Estat espanyol contra el poble català no es resol amb la força policíaca ni amb la imposició política, sinó garantint i exercint drets que garanteixin una vida digna per a tothom: l'únic desllorigador és l'autodeterminació. Per tot plegat, recuperant els aprenentatges de l'1-O i el 3-O, l'Esquerra Independentista mantenim la crida al poble dels Països Catalans: Alcem-nos, contra la repressió, per la llibertat dels presos i preses polítiques. Alcem-nos, pels nostres drets polítics i socials. Alcem-nos, per exercir l'autodeterminació. Alcem-nos, perquè, avui com ahir, la lluita és l'únic camí!"

Per aquestes organitzacions, "el fet que l’Estat espanyol va necessitar militaritzar la ciutat amb més de 9.000 policies i, ni tan sols així, van aconseguir que la reunió es desenvolupés amb normalitat. Tal com vam fer l'1-O i el 3-O, un poble mobilitzat és un poble que guanya, i així ho va tornar a demostrar ahir el poble català amb talls de carretera des de bon matí, concentracions de rebuig als voltants de la Llotja de Mar i arreu del territori i, el vespre, donant suport a les persones detingudes".

En la nota s'apunta que "el Govern de JxCat i ERC està intentant tancar per dalt –amb un pacte autonòmic—el que el poble està obrint des de baix. En els darrers dies trobem alguns exemples que constaten això: la reunió de dijous a Pedralbes, amb comunicat conjunt inclòs, el sopar del govern Espanyol amb representants del Govern i la patronal, l’actuació dels Mossos el 21D o la criminalització de les protestes i les diverses formes de lluita, argumentat un fals esperit de diàleg i la necessitat de criticar tota expressió de protesta que ells no liderin. Dit d'una altra manera, els pactes que comporten les renúncies a què ens volen dur necessiten d'una escenificació simbòlica independentista que contrasta directament amb els fets materials i concrets que duu a terme el govern: repressió i criminalització de tothom qui se surt del guió escrit".

Sobre aquesta realitat denuncia, "com a partir de la política de despatxos, ambdós governs aposten per un pacte autonòmic. Tenim clar que cap tipus de negociació amb l’estat és possible, sinó que el camí va en la línia que marquen les mobilitzacions d’ahir. És amb l'organització popular i la mobilització sostinguda que podrem lluitar per fer efectius els nostres drets polítics i socials així com exercir una veritable autodeterminació per tal que, efectivament, Tombem el Règim. Així mateix, considerem que l’actuació policial d’ahir va estar marcada, com ve sent habitual, per irregularitats i brutalitat; es tracta, doncs, d’un nou episodi de violència institucional que també buscat inocular la por al poble i desmobilitzar la gent"