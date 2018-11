Micromecenatge

Vitralls per la Democràcia

Vitratts per la democràcia és un projecte artístic que ha endegat un col·lectiu d'artistes per tal de denunciar al món la situació que es viu a Catalunya des de l’1 d’octubre. Primer van titular el projecte com a “Vitralls per la República” però finalment l’han presentat com a Vitralls per la Democràcia perquè la situació del país va molt més enllà. És una acció artística de denúncia. Una bella acció de denúncia.

Durant aquests darreres mesos el projecte ha anat creixent. Des de la primera presentació al mes de maig a Suïssa fins ara, han aconseguit la col·laboració de diversos vitrallers europeus que entenen que la situació de la democràcia a Catalunya mereix el seu esforç. Són els professors i alumnes de l’École Suisse de Vitrail, la Lisa di Campli d’Holanda, el Michel Pradeilles de França i també alguns altres de catalans que prefereixen no aparèixer als crèdits. També l’Émilie Castanier de França, que estarà treballant al nostre taller durant 4 mesos i que és la responsable d’executar els vitralls de l’Oriol, la Marta i els Jordis.

Això vol dir que el projecte ja està en marxa, que no estan sols i que sembla més fàcil aconseguir l’objectiu últim que no és altre que la denúncia de la situació de la democràcia espanyola al món. Però els fons de que disposem són limitats i per això el passat dia 1 de novembre vam obrir-nos a la participació de tothom qui vulgui a través del micro-mecenatge a Verkami.