Repressió

Un activista madrileny condemnat per intentar aturar un desnonament visita Tarragona abans de l'ingrés a presó

El proper dissabte 1 de desembre a les 19 hores el Casal Popular Sageta de Foc (c/de la Nau, 11; Tarragona) acull una xerrada sobre casos repressius. Un d'ells, que s'explicarà en primera persona, és el de Jorge Jiménez, membre del col·lectiu Distrito 14 a Moratalaz (Madrid, Castella) i que serà la primera persona que entri a presó per intentar aturar un desnonament a l'Estat espanyol. La pena imposada va ser de set mesos de presó i de 1.200 euros de multa, però Jiménez es va negar a pagar-la i, per tant, el seu ingrés a presó és imminent.

El madrileny va intentar evitar un desnonament l'any 2016 al barri de Vallecas. Una família formada per una mare i els seus dos fills menors d'edat es quedaven al carrer. Prop de cinquanta persones van formar una cadena humana en una acció de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), que va ser reprimida pel Cos Nacional de Policia (CNP).

La xerrada a Tarragona serà la segona de tres que faci el jove a Catalunya, després d'una a l'Hospitalet de Llobregat el dia anterior i abans d'una altra a Sabadell, el diumenge. En el cas de l'acte al Casal Popular Sageta de Foc, es comptarà amb les intervencions de membres de La pública a judici -una campanya per les persones encausades per protestar per la rebaixa de taxes universitàries, entre elles de la URV- i del CDR Tarragona -que explicaran les causes pendents arran de les mobilitzacions republicanes des del passat 1 d'octubre. L'acte és organitzat per l'Esquerra Independentista de Tarragona (Endavant, CUP, Cau de Llunes, COS, Arran i SEPC) i està obert a la participació de tothom.