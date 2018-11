Televisió

TV3 i IB3 posen en marxa el canal digital Bon Dia TV

Ahir 27 de novembre, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) van anunciar el naixement de Bon Dia TV, un canal digital de continguts audiovisuals dels territoris de parla catalana. Aquesta nova plataforma té per objectiu generar sinergies entre les televisions dels territoris per facilitar la producció i circulació de projectes audiovisuals. Amb un caràcter social i cultural, Bon Dia TV pretén emetre per a un públic generalista a través de documentals, sèries, llargmetratges i programes en diversos formats.

La Federació de Productors Audiovisuals (PROA), ha manifestat la seva més sincera benvinguda a aquest nou espai de difusió audiovisual a casa nostra. Celebra el naixement de nous canals que apostin per l’acostament de la producció arreu del territori, així com dels professionals que treballen per un sector audiovisual de qualitat que esdevingui un motor cultural.