Censura

TV3 censura els Vitralls per la Democràcia

El passat 9 de novembre, un equip de TV3 va anar al taller de vitralls des d’on Gerard Balcells dirigeix una sèrie de vitrallers europeus per tal de tirar endavant un projecte artístic de denúncia que porta per nom Vitralls per la Democràcia.



La notícia va ser editada i estava a l’escaleta del TN migdia del dia 19 de novembre. Per això, com és habitual, el Sr. Balcells va ser informat que sortiria aquell mateix dia. Però el TN es va acabar i la notícia no va sortir. És sabut de tothom que, de vegades, hi ha notícies més rellevants o importants que en desplacen altres. En vista del TN d’aquell dilluns, no sembla que aquest fos el motiu. Tampoc va sortir l’endemà, ni en els següents dies.



Un cop feta la consulta als periodistes que havíen enregistrat i editat la peça, els motius que sembla van motivar aquest canvi a darrera hora, són purament polítics. Sembla que no s’ha respectat el criteri periodístic dels professionals que van decidir realitzar la notícia, ni els criteris periodístics de la delegació de Lleida que va decidir no limitar aquest contingut al Comarques, ni tampoc el criteri periodístic dels editors del TN que van incloure la peça a l’escaleta. Sembla que la decisió s’ajusta només a un criteri polític, en un exercici pornogràfic d’auto-censura, totalment indesitjable en un mitjà públic.



En qualsevol cas, el projecte en qüestió, té certament un alt component polític però no partidista. Malgrat això, l’art no necessita justificar-se ni excusar-se si vol continuar essent art. Igual que tampoc ho ha de fer el sentit de l’humor, també molt present al projecte.



Ens trobem doncs davant d’un projecte artístic que pretèn, entre altres coses, posar l’accent en la defensa de la llibertat d’expressió, que topa de cara amb la censura d’un professional d’un mitjà de comunicació públic, que justament hauría de ser també un dels garants d’aquest dret inalienable.



Aquests són els fets i ens posem en contacte amb vosaltres per assabentar-vos-en i perquè feu el que considereu oportú amb aquesta informació. Al mateix temps, esperem que no considereu oportú censurar-la.

Recordem que enacara continua la campanya de micromecenatge del projecte