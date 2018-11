Consultes per la república

Tot a punt per a la consulta republicana al districte de Vicálvaro de Madrid

Aquest dissabte, el districte de Vicálvaro de Madrid acollirà una consulta republicana. Ho podran fer tots vicalvarenyos i vicalvarenyes de 10:00 a 18:00 hores en 16 col·legis electorals. La consulta esta organitzada per Vicálvaro Decidice.

Aquesta plataforma comenta en la seva web que cada vegada més les persones que creuen que és necessari i urgent obrir un procés constituent que permeti acabar amb la monarquia, que sobreviu dels diners de les nostres butxaques gràcies a la repressió i que ens mostra dia a dia la seva essència patriarcal i corrupta.

També assenyala que el camí no serà fàcil i que per arribar a bon port serà necessari conjuminar el major nombre de forces. Afirma que "El primer pas és conèixer l'opinió de les nostres veïnes i veïns. D'aquí la idea de realitzar aquesta consulta republicana, una més de moltes que s'estan realitzant en barris i pobles com a primer pas cap a una República, sembrant la idea de la necessitat d'un procés constituent participatiu".

En aquest camí, considera que "el 24 de novembre posem el nostre gra de sorra en Vicálvaro, un poble especialment castigat i copejat per la crisi del capitalisme i el Règim del 78 que ho sustenta, però que sempre ha sabut sobreposar-se i lluitar pels seus drets".

El 29 de novembre a les universitats

S'han sumat, almenys, altres vuit universitats: la Universitat de Saragossa, la Universitat Pompeu i Fabra, la Universitat de Barcelona, la Universitat Carlos III de Madrid, la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat Politècnica de Madrid, la Universidade de Vigo i la Universitat d'Astúries.

La consulta de Vallecas va trencar el gel

Vallecas va acollir el passat 23 de juny una consulta d'aquestes caracterítiques on 6.490 veïns va votar a favor de la República.