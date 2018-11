En defensa del territori

Terraferida presenta un manifest en defensa d'una Mallorca més verda, digna i justa que descarti noves autopistes

"Aquesta és una crida a totes aquelles persones que estimen Mallorca i que creuen i senten que val la pena conservar el seu paisatge, els seus ecosistemes naturals i agraris i la seva fràgil bellesa. " Així comença el manifest Per una Mallorca més verda, digna i justa. No volem més autopistes. Aquest text, que es fa públic avui, l'impulsen desenes de persones i entitats de Mallorca integrades a la Plataforma Antiautopistes, que demana paralitzar les noves autopistes, com la de Llucmajor-Campos, d'imminent construcció si no hi ha una decisió política valenta.

El manifest va dirigit a tota la societat i demana fer una reflexió col·lectiva sobre el futur de Mallorca en cas de continuar el model d'autopistes, urbanitzacions i xalets dispersos arreu del territori. "Darrere les noves autopistes créixen les urbanitzacions i els grans habitatges aïllats, s'edifiquen els boscos, les muntyanyes i les terres fèrtils que han sostingut la vida fins als nostres dies. Darrere cada nova carretera hi apareixen grans centres comercials multinacionals, polígons industrials i pedreres, que eliminen o substitueixen l'agricultura, les botigues tradicionals, els artesans i les petites indústries locals que donen sentit als pobles ... ". Un model "depredador que ni tan sols reverteix en una millora de les condicions de vida de la gent".

Aquest text expressa una preocupació profunda per les conseqüències del model urbanístic, turístic i viari "que ens ha duit a tenir la densitat de cotxes més elevada del planeta, i que ens està passant factura amb embossos interminables, contaminació, alta sinistralitat, minva de la qualitat de vida, costos econòmics enormes, corrupció i tots els indicadors ambientals negatius en creixement." Els seus impulsors veim amb preocupació com totes les opcions polítiques aposten per fer noves autopistes i carreteres impactants mentre el transport públic és escàs i precari i ''fins i tot les forces polítiques que històricament lluitaven contra les autopistes ara les imposen, arrasant paisatges, promeses i esperances d'un futur millor." I acaba fent una "crida a tota la gent que estima Mallorca a sumar-se al manifest i a mostrar el seu rebuig a les noves autopistes i urbanitzacions i a aquest urbanisme depredador que no respecta res. "

Nova web per registrar adhesions i mostrar el projecte que el Consell ha amagat.

La plataforma presenta avui una web on es podrà llegir i signar el manifest en 5 idiomes (català, castellà, anglès, alemany i francès). Els impulsors estam convençuts que hi ha una majoria social amplíssima que dóna suport a mesures per frenar la massificació, i el model urbanístic depredador que té la seva màxima expressió en la construcció d'autopistes. A la web es podrà consultar tot el projecte, amagat pels partits que governen el Consell contínuament. Recordem que el projecte no va estar a exposició pública, es va evitar que la ciutadania pogués fer cap tipus d'al·legació. El projecte definitiu a més, que té uns costos de més de 33 milions d'euros, va ser votat a una comissió i ni tan sols va anar a un plenari ordinari del Consell. El Consell a més, es va negar a facilitar una còpia a la plataforma ja fa més de l any. Abans d'ahir mateix la plataforma va demanar formalment poder intervenir al ple de Consell on es debatia sobre el projecte i el President ho va impedir fent una interpretació restrictiva del reglament, que sí preveu la intervenció d'entitats.

Sigui com sigui, a partir d'avui la Plataforma ha habilitat la web que permetrà, mitjançant un "slide", veure tot el traçat del projecte i el seu impacte directe sobre el territori.