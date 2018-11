No a la Venda d'armes

Santa Coloma de Gramenet, primer municipi contra la venda d’armes a l’Aràbia Saudita per part del govern del PSOE

Tot just fa una setmana, el dilluns dia 29 d’octubre, al Ple Municipal de Santa Coloma de Gramenet s’aprovava una moció d’enorme trascendència que instava al govern del PSOE a que deixi de vendre armes a l’Aràbia Saudita.

La moció la presentava SOM GRAMENET, i va comptar amb el suport, entre d’altres, de Jordi Armadans, director de FundiPau. Més tard s’hi sumava ICV-EUiA-GE, i hi votava a favor el PSC, aconseguint, d’aquesta forma, que la moció fos aprovada, malgrat el vot en contra del PP i l’abstenció de Ciutadans.

SOM Gramenet, vetllarà per tal que el govern del PSC local prengui la responsabilitat d’aquest acord i el traslladi de forma oficial, deixant pal·lesa la seva disconformitat amb les polítiques de venda d’armes a l’Aràbia Saudita per part del president Pedro Sánchez, com a màxim responsable d el seu partit a nivell estatal.