"Els carcellers no són benvinguts"

Professors, estudiants i personal d'administració de la UB es mobilitzen davant la presència del magistrat de la sala tercera del TS

Havia de participar Carlos Lesmes, president del Suprem i del Consell General del Poder Judicial, però va acabar declinant la invitació.

Sota el lema "Els carcellers no són benvinguts", Professors, estudiants i personal d'administració de la UB s'han concentrat aquest dilluns a la Facultat de Dret per manifestar la seva indignació davant la presència del magistrat de la sala tercera del Tribunal Suprem Jesús Cudero, com a ponent a la inauguració de les jornades "Balanç i perspectives de la Llei de jurisdicció contenciós administratiu en el seu 20è aniversari".

Abans de l'inici de les jornades, l'entrada de la facultat i la porta de l'Aula Magna era plena de llaços grocs i pancartes que manifestaven la indignació de la presència del magistrat, tot i tenir la certesa que Carlos Lesmes no assistiria a l'acte. Una hora abans de l'inici un portaveu d'UB per la República Catalana ha llegir un manifest en aquesta línia. A continuació els assistents a l'acte de protesta han decidit esperar davant l'Aula Magna al Magistrat per fe-li saber que no era benvingut. Davant la mobilització, l'acte ha començat gairebé dues hores més tard.