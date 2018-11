Per la república

Poble Lliure es reuneix amb Puigdemont i Comín per reconèixer el Consell de la República com una eina necessària

Poble Lliure es reuneix amb Puigdemont i Comín per reconèixer el Consell de la República com una eina necessària

Els portaveus nacionals de Poble Lliure Mir Caldes i Guillem Fuster han viatjat a Waterloo, ciutat que acull el Consell de la República per reunir-se amb el MHP Carles Puigdemont i el Conseller Toni Comín

La trobada ha servit per posar en comú la visió de la formació en matèria de coordinació entre exili, govern i entitats al territori català i per reconèixer el Consell de la República com una eina necessària.

Cal recodar que al document “ESTRATÈGIA I ACCIÓ REPUBLICANA. Què podem fer ara?”de l’abril, Poble Lliure demanava la creació d’un òrgan fora de l’abast de l’Estat, format per entitats i partits, que servís per coordinar, impulsar i internacionalitzar l’estratègia republicana.

Mir Caldés en una entrevista publicada a ElTemps tornava a reclamar la creació del Consell per la República el passat setembre. Tot volent que fos una eina d’unió de forces i lluites per construir la República, "Des que vam presentar la nostra estratègia republicana, vam emplaçar les forces independentistes i als agents polítics i socials a construir el Consell per la República per teixir l’estratègia que hem de seguir per aconseguir aquesta República. Omplir de contingut aquesta república implica un procés constituent. Es tracta d’unir forces i lluites per construir aquesta República des de la base".

Tanmateix, el passat més d’octubre Poble Lliure tornava a fer esment del Consell per la República, entenent-lo com una eina necessària per avançar en la construcció de la República Catalana, "Institucionalitat nova (Consell per la República) i, especialment, partint de la coordinació i el contrapoder municipalista (Assemblea d'Electes)".