Nomenclàtor franquista

Pintades sobre les plaques de carrers de Lleida dedicats a persones vinculades amb el franquisme

Aquest matí han aparegut ratllats els noms de càrrecs franquistes de carrers de Lleida. Tot apunta, a la lluita antifranquista i per les llibertats impulsats per l'Ateneu Cooperatiu La Baula i en la línia de les iniciatives que porta a terme la plataforma Lleida Lliure de Franquisme per reclamar a la retirada d'aquests noms del nomenclàtor de Lleida.