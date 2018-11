Per una Universitat (Re)pública, catalana, crítica, feminista i de qualitat

Declaració de la Sectorial d’Universitats de la I-CSC d’adhesió a la vaga del professorat precari de les universitats catalanes i de suport crític al "Manifest en defensa de la Universitat a Pública"

Membres d’aquesta sectorial hem compartit el procés d'elaboració del Manifest en defensa de la Universitat Pública i hi hem donat suport en els òrgans de representació del professorat. Per vocació de cercar l'esperit unitari sense el qual les lluites sindicals no tenen

la força necessària, hem renunciat a condicionar el nostre suport a la inclusió de certes reflexions que constatem que no són compartides per la totalitat dels signants ni dels convocants a la vaga.

Pero no podem deixar de fer públiques aquestes reflexions, altrament estaríem privant el col·lectiu de la veu que representem com a sindicat present en algunes universitats públiques i centres adscrits dels sistema universitari català. Aquestes reflexions van en dues línies: model de país i model d'universitat.

MODEL DE PAÍS

Des d'Intersindical-CSC, considerem que els canvis de finançament i de marc legal necessaris per a resoldre tots els deficits apuntats pel manifest només són possibles en el marc d’una República Catalana independent que respongui a les necessitats i interessos de les classes populars catalanes.

MODEL D'UNIVERSITAT

Tampoc no veiem factible sota el règim del 78 una reorientació de les polítiques universitàries que superi el mercantilisme actual i la supeditació de la recerca als interessos del mon empresarial, que s'absté de promoure la recerca propia d'un entramat productiu del primer món perquè se li permet parasitar les estructures de recerca públiques. També ens preocupa especialment que l'oferta de places i d'estudis es regeixi exclusivament per les lleis del mercat i no per una planificació responsable de les necessitats de professionals que té el país ara i a dues generacions vista.

COMBATEM LA PRECARIETAT

En resum, la Intersindical-CSC compartim totes les reivindicacions del Manifest perquè són justes i urgents i, com que no ens conformem amb les engrunes que podem esperar del règim del 78, afirmem que només la República les podrà atendre en interés de la majoria, sense perdre de vista que els actuals gestors de les misèries (des dels rectorats i des de la conselleria) s'identifiquen plenament amb el model elitista i antipopular que el Manifest rebutja.

En conseqüència, la sectorial d’universitats de la I-CSC hem decidit adherir-nos a la vaga convocada pels dies 28 i 29 de novembre per denunciar les condicions de treball precàries del Personal Docent i Investigador (PDI) i instem el professorat de les universitats catalanes a sumar-s’hi i a la resta de membres de la comunitat universitària a expressar-hi el seu suport. També expressem el nostre suport a la vaga d'estudiants convocada pels mateixos dies i que reclama una rebaixa en el preus de les taxes del 30%, rebaixa aprovada en el Ple del Parlament el 2016 i que no s’ha aplict perquè entenem que forma part de la mateixa lluita.

En hi adherim sense perdre de vista que l'origen dels problemes de la universitat és el menyspreu del règim del 78 per la cultura, per l'educació i per les necessitats de la majoria en el marc d’una autonomia intervinguda, retallada i despullada d'atribucions i amb uns gestors mesells.

PER UNA UNIVERSITAT (Re)PÚBLICA, CATALANA, CRÍTICA, FEMINISTA I DE QUALITAT

PARTICIPA! VINE A LA MANIFESTACIÓ

29-N 12h. Plaça Universitat – Barcelona

REVERTIM LES RETALLADES!

PER UNS PRESSUPOSTOS SOCIALS

PER UNS SERVEIS PÚBLICS A L’ALÇADA DE LA REPÚBLICA

EL 28 I 29-N FEM VAGA