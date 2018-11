20-N

Òmnium reparteix cent mil exemplars d'una publicació amb el titular: "Franco ha mort però el franquisme no”

Coincidint amb l'aniversari de la mort del dictador Franco, Òmnium Cultural ha confeccionat una publicació, del qual ha repartit cent mil exemplars a les entrades i sortides del Metro i en nombrosos indrets de la ciutat de Barcelona.

El president de l’entitat, Jordi Cuixart, hi escriu un article des de la presó de Lledoners, on denuncia que el judici “a la democràcia” és una “persecució penal de la dissidència política”.

El diari també recull que “el franquisme no es jubila”, en referència als 181 militars espanyols en la reserva que han signat un manifest per donar suport a Franco, i per denunciar el que consideren una campanya per desprestigiar la figura del dictador. El document d’Òmnium també recorda que el regidor d’ERC a Sant Joan de Vilatorrada (Bages) i comediant Jordi Pesarrodona va ser acusat d’un delicte d’incitació a l’odi per posar-se al costat d’un agent de la Guàrdia Civil amb un nas de pallasso.