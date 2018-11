Lletres

Òmnium Baix Camp premia els escriptors novells

Un Centre de Lectura ple de gom a gom ha presenciat aquest vespre l’acte d’entrega de la XXXVIII edició dels Premis Literaris Baix Camp per a joves escriptors, convocada per Òmnium Baix Camp. Aquests premis han esdevingut una important eina per al foment de la creació literària en català entre els escriptors novells. Avui, molts dels autors i de les autores que van iniciar-se en el món de l’escriptura amb l’ajut d’aquest certamen són reconeguts i compten amb una carrera sòlida en el món de les lletres catalanes.

L’acte d’entrega s’ha emmarcat en les jornades “Quan la paraula trenca la nit” organitzades per Òmnium Baix Camp i el Centre de Lectura de Reus i adreçades a difondre la figura de Maria Aurèlia Capmany i Manuel de Pedrolo i ha comptat amb la presència dels presidents del Centre de Lectura, Jaume Massó,Òmnium Cultural Baix Camp, Emili Argilaga, la Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Laura Borràs, qui prèviament impartirà la Conferència Inaugural de l’Any Acadèmic del Centre de Lectura, posposada el 30 d’octubre, i que en unes paraules adreçades als assistents ha recordat Jordi Cuixart, president de l'entitat injustament empresonat.

El jurat, format per Carina Filella, Jordi Folck, Gemma Romeu, Tecla Martorell, Rosa Pagès i Jordi Llavina es va reunir el passat 2 d’octubre per deliberar sobre els 27 treballs presentats a les tres categories a concurs. Agnès Toda, responsable del projecte, destaca de la present edició l’augment del nombre d’originals presentats en la categoria d’assaig que atribueix “a la situació actual per la qual passa el país”.

Aquests guardons premien treballs d’escriptors novells menors de 31 anys en tres gèneres diferents: Montserrat Sendra i Rovira ha esta guardonada amb el VI Premi d’assaig Josep Maria Gort i Sardà; Robertn Casajuana Dasca ha estat el guanyador del XXXVIII Premi Antoni de Bofarull de narrativa breu, dotat amb 800€ i el XXXVIII Premi Gabriel Ferrater de poesia, dotat amb 800€, ha recaigut en Antoni Heitzmann Barceló. PreMArc Cerrudo Boada ha estat guardonat amb un accèssit al premi Gabriel Ferrater. Carina Filella, Gemma Romeu, Tecla Martorell i Rosa Pagès, membres del jurat, han estat les encarregades d’entregar els guardons.

El lliurament dels premis ha estat conduït per la companyia teatral La Gata Borda amb un espectacle sobre textos de Maria Aurèlia Capmany i Manuel de Pedrolo i la col.laboració dels músics Xavi Ciurans i Joan Masdeu que han interpretat dues magnífiques versions de La revolució' i 'Si no saps ser feliç' de Maria Aurèlia Capmany.