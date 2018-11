Municipals 2019

Núria Subirats encapçalarà la candidatura de la CUP a la Ràpita per a les municipals del 2019

L’Assemblea local de la CUP a la Ràpita va anunciar aquest dissabte, en un acte obert a la ciutadania i que va comptar amb la participació de la diputada de la CUP-CC Natàlia Sànchez, que presenten candidatura per a les properes eleccions del mes de maig, amb l’objectiu d’oferir al municipi una alternativa d’esquerres independentista amb vocació transformadora. En l’acte, es van donar a conèixer els noms de les sis persones que ocuparan els primers llocs de la llista electoral, que estarà encapçalada per la filòloga i professora de secundària Núria Subirats, seguida per Josep Lluis Celades, en el número dos; Isabel Paulino, en el número tres; i Marc Duch, en el quatre. Núria Vidal i Joaquim Reverté ocuparan el cinquè i sisè lloc, respectivament.

Segons va destacar la formació política assembleària, entre els seus objectius hi ha el de contribuir a generar alternatives econòmiques i socials que qüestionin i deslegitimitzin el poder establert; construir República des del municipalisme; democratitzar les institucions per retornar-les al poble; i, sobretot, treballar per la Ràpita, a partir d’un programa fidel a l’ideari de la CUP, que aposta per un municipalisme feminista i de perspectiva LGTBIQ, per l’ecologia, per nous models productius, per la justícia social i per la transparència en l’exercici de la política, entre d’altres.

En aquest sentit, la número 1 de la candidatura va destacar durant l’acte que “cal que els governants canvien el seu ordre de prioritats i treballin més pels interessos de la majoria social, ja que, massa sovint, amaguen i silencien les problemàtiques socials que tenim, la precarietat laboral, les agressions mediambientals, la pobresa o les necessitats dels col·lectius més vulnerables, entre d’altres”. Al mateix temps, Subirats va criticar “la política d’aparador i la cortina de màrqueting polític que està matant la política des de fa anys”, i va defensar “la necessitat d’una candidatura rupturista que faci desaparèixer la professionalització de la política i que trenqui amb les portes giratòries, el clientelisme i les cadenes de favors”.

Pel que fa a la seua organització interna, la CUP la Ràpita va voler deixar clar que són un partit assembleari i, per tant, tot i que donessin a conèixer els noms de les persones que encapçalaran la candidatura, això no implica que aquestes tinguin més poder de decisió que la resta de membres que integren l’assemblea. Segons destacà el número 2 de la llista, Josep Lluís Celades, “per a nosaltres no hi ha ni lideratges ni jerarquies i és l’assemblea en conjunt qui pren les decisions i aprova les propostes”.