Municipals 2019

Nova assemblea oberta per construir la candidatura de Capgirem Vic a les eleccions municipals

Una vintena de persones van participar, aquest dissabte al centre cívic Can Pau Raba, en l’assemblea convocada per CAPGIREM VIC. Aquesta era la quarta assemblea oberta convocada per la candidatura municipalista de cara a la construcció d’una alternativa d’esquerres transformadora per les eleccions municipals que tindran lloc a maig de 2019. L’objectiu és donar continuïtat a la feina feta des de 2015, quan un grup de persones independents i d’esquerres i d’altres vinculades a la CUP i Procés Constituent van conformar l’assemblea de CAPGIREM VIC.

Les diferents comissions van exposar els seus plans de treball d’ara a les municipals. En aquest sentit, l’assemblea va aprovar el calendari de treball de la candidatura on hi destaquen, per ara, l’actualització del programa, una nova proposta de codi ètic i, finalment, la configuració de la llista amb la que es presentaran a les eleccions.

Quant al programa, l’assemblea de CAPGIREM VIC farà una revisió crítica del programa amb el que es van presentar a 2015. S’analitzarà què és el que s’ha pogut dur a terme i què no, i les causes que ho expliquin. Aquesta anàlisi servirà per elaborar el nou programa, que d’acord amb l’actual context repressiu inclourà un apartat específic de lluita antirepressiva des d’una perspectiva municipalista. Una vegada la comissió específica pel programa hagi pogut preparar una primera proposta, l’assemblea celebrarà una jornada de treball específic per esmenar-la i aprovar-la si s’escau. Aleshores l’assemblea de CAPGIREM VIC obrirà la concreció final del programa a diferents col•lectius i entitats de la ciutat per tal de que aquestes hi puguin fer aportacions concretes en els àmbits que creguin oportuns. D’aquesta manera CAPGIREM VIC podrà presentar una vegades més un programa complert i participat. Es preveu que aquest procés finalitzi a febrer de 2019.

En l’assemblea d’aquest dissabte també es va tractar l’elaboració d’un nou codi ètic i la configuració de la llista electoral. Quant al codi ètic, la idea és continuar desenvolupant el codi aprovat per la candidatura l’any 2015, introduint-li tot un seguit d’esmenes i noves consideracions fruit de l’experiència dels últims anys. En aquest sentit, la comissió de Codi Ètic prepararà una proposta on s’hi contemplin diferents escenaris perquè aquesta sigui debatuda i votada en l’assemblea oberta prevista pel mes de gener de 2019. Pel que fa a la llista, l’assemblea de CAPGIREM VIC, com ja va fer a 2015, considera que aquesta ha de ser un dels fruits finals de tot un procés de construcció col•lectiva de la candidatura. Així, si bé s’ha acordat la creació de la Comissió de Llistes en l’assemblea oberta que es celebrarà el proper 15 de desembre, la idea és que al gener es pugui fer una proposta sobre com fer i aprovar la llista, i que el mes de febrer hi hagi una proposta de llista per ser debatuda i aprovada en l’assemblea oberta del mes de març.

En les properes setmanes l'assemblea de CAPGIREM VIC farà públic un manifest on hi planteja els principals reptes i objectius de cara a les eleccions de 2019, també amb l’objectiu que aquelles persones que ho vulguin s’hi puguin adherir. El manifest s’està traduint a diferents idiomes que es parlen a la ciutat.

Per últim, davant la imminent convocatòria d’un ple extraordinari per l’aprovació del nou POUM, que es preveu que tingui lloc abans de finals d’aquest any, l’Assemblea de CAPGIREM VIC ha acordat donar els ingressos d’aquest ple a la caixa de resistència de la campanya «Ni una més». En un context altament repressiu, l’assemblea considera imprescindible implicar-se activament en el sosteniment de la caixa de resistència. Així, també es va acordar la possibilitat d’organitzar actes antirepressius on es recollirien diners per totes les represaliades polítiques.