Publicació

Neix Catarsi Magazín

Aquest dilluns ha nascut Catarsi Magazín, un projecte polític i cultural impulsat per un grup de persones provinents del món polític, cultural i acadèmic de l’esquerra radical, i que veurà la llum de la mà de l’editorial Tigre de Paper. Catarsi Magazín serà una revista de pensament crític multiformat amb una producció reposada de dos números en paper a l'any (tardor/hivern i primavera/estiu) i en format digital una actualització diària amb articles de qualitat.

Catarsi Magazín vol esdevenir la revista de pensament crític referent en català i ens disposem, sense complexes, a esdevenir una revista de referència i consulta en la nostra llengua. Ho fem per aportar aportar nous públics al pensament crític, és acostar els debats i les aportacions acadèmiques al conjunt de la població. I ho volem fer de manera pausada, sense presses, a fons i amb criteri, lluny de la voràgine de la societat de la informació. Apostem sense complexes per guanyar temps per al debat, la reflexió i la ponderació. Una eina plural, eficaç i rigorosa per a la comprensió i coneixement del pensament no hegemònic i que arribi a tothom.

Catarsi. Pensant l'emancipació avui, del 13 al 15 de desembre a l'Espai Bota del recinte Fabra i Coats (Barcelona)



El congrés Catarsi. Pensant l'emancipació avui forma part i dóna el tret de sortida d’un projecte més ampli de caràcter editorial, que porta el mateix nom: Catarsi Magazín. Es tracta d’una primera edició però amb voluntat de fer emergir un esdeveniment anual de referència, amb ponents internacionals i nacionals i amb una fila zero de reconeguts activistes, militants, sociòlegs, filòsofs, historiadors de casa nostra i d’arreu, per a enriquir i contextualitzar el debat.

Al congrés participaran: Néstor Kohan, Núria Gibert, David Broder, Mari Luz Esteban, Isabel Benítez, Stella Magliani-Belkacem, Giuliano Granato, Isabel Vallet, Javier Couso, Carles Riera, Fèlix Bogglio Éwanjé-Épée, Houria Bouteldja i Clara Ramas.

Verkami i subscripcions per fer possible el projecte



Per dur a terme tan el magazín com el congrés comença també avui una campanya de finançament i subscripcions a través del web Per dur a terme tan el magazín com el congrés comença també avui unaa través del web www.catarsimagazin.cat i la plataforma de micromecenatge Verkami a l’enllaç http://vkm.is/catarsi