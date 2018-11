Ni presos ni exiliats

MÉS per Mallorca demana diàleg i que s’escolti el mandat de la ciutadania catalana

Els coportaveus de MÉS per Mallorca, Bel Busquets i Guillem Balboa, han mostrat el seu profund desacord amb la petició de la Fiscalia de mantenir les acusacions de rebel·lió, malversació i desobediència, que impliquen penes de presó. Balboa ha assegurat que “no hi ha prou barrots per tancar les ànsies democràtiques de llibertat d’un poble” i ha afegit que des de la formació ecosobiranista, “seguirem demanant diàleg profund i que s’escolti la veu de la ciutadania catalana”.

Busquets ha subratllat que “ha quedat més que demostrat que el conflicte no es resoldrà per la via judicial i repressiva, una situació que posa en relleu la involució democràtica que estam patint a l’Estat espanyol”. La coportaveu de MÉS per Mallorca ha volgut traslladar també el suport de la formació ecosobiranista als representants de la ciutadania i membres de la societat civil, que ja fa un any que són a la presó per haver expressat i complit amb el mandat de la ciutadania.