Habitatge

Les entitats veïnals exigeixen una concreció sobre l'acord en favor del 30% i del dret a l'habitatge

La PAH Barcelona, Observatori DESC, Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), Sindicat de Llogaters i la Favb consideren que és un avanç positiu, però mantenen la prudència, però això demanen que es concreti urgentment aquest acord en favor del 30% i del dret a l'habitatge

Dimarts passat, feia dos mesos que el Ple de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar amb el suport del 80% dels regidors i regidores -tots els grups municipals menys el PP i Ciutadans- la modificació del Pla General Metropolità per situar habitatge assequible a les noves construccions i grans rehabilitacions de tota la ciutat. Aquest acord històric -ja que és el primer cop que s’aplica a Catalunya aquesta previsió de la Llei del dret a l’habitatge- fou possible gràcies a la lluita tenaç de les entitats socials, que al mes de febrer van portar la mesura al Ple en forma de moció, aconseguint els mesos posteriors que avancés fins que el Ple li donés suport.

Després de superar aquesta fase complexa i decisiva, tan sols manca l'aprovació definitiva a la Subcomissió d’Urbanisme Generalitat-Ajuntament, motiu pel qual es van arribar a realitzar fins a tres reunions de treball prèvies a fi d'activar definitivament aquesta mesura innovadora. Les entitats impulsores hem exigit en tot moment que la Generalitat avali i aprovi immediatament el 30%, sense modificar el que ja està aprovat pel Ple de Barcelona.

Davant els endarreriments (l'últim la setmana passada, moment en què s'havia d'aprovar), hem exigit públicament que es desbloquegés el 30% amb urgència i al més alt nivell, ja que és una prioritat claríssima en matèria d'habitatge a Barcelona i a tot Catalunya.

Responent a l'anterior demanda, ahir a la tarda va tenir lloc una reunió entre el conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet i l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau. De la reunió, a porta tancada, només ha transcendit que ambdues administracions estan treballant una proposta que permetria superar el bloqueig de la setmana passada, que es comprometen a tancar abans del proper dimecres 5 de desembre.

Segons les entitats veïnals, estn doncs davant d'un avenç positiu per a la mesura. No obstant, mantenim la prudència i exigim que es concreti urgentment aquest acord en favor del 30% i del dret a l'habitatge. Seguirem per tant vigilants per tal de garantir que la Generalitat no posposi un cop més la decisió i l'aprovi definitivament el proper dimecres 5 de desembre a la subcomisió d'Urbanisme de Barcelona.

Som conscients que aquesta aprovació podia i havia d'haver-se produït fa setmanes, però un cop més, els ritmes de les administracions no estan a l'alçada de les necessitats socials. Recordem la gravetat de la situació perquè durant aquest temps han continuat entrant peticions de llicències d'obres que eludiran el 30% del sostre a HPO, i cada dia que la Generalitat retarda l'aprovació definitiva perdem habitatge assequible.

Per acabar, reiterem la importància que el Govern vagi més enllà i compleixi el que ja ha anunciat públicament que està treballant: la modificació de la llei perquè els habitatges protegits no es puguin desqualificar i vendre, així com permetre que els habitatges resultat del 30% siguin de lloguer i no de venda.