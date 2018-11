Municipals 2019

Les assemblees de la CUP del Vallès Oriental es troben ja immerses en processos assemblearis i participatius de cara a les municipals de 2019

Les assemblees locals que conformen la CUP Vallès Oriental-Baix Montseny es troben ja majoritàriament immerses en processos assemblearis i participatius per decidir concórrer o no a les eleccions del 26 de maig de 2019 i amb quin format, programa i codi ètic. Aquests processos assemblearis poden allargar-se fins a principis de 2019, ja que cada assemblea local té unes dinàmiques pròpies i independència per prendre aquesta decisió.



Actualment l’Assemblea Territorial Vallès Oriental-Baix Montseny de la CUP està formada per 16 assemblees locals plenament operatives a més de 6 nuclis de suport (pas previ a la constitució de les futures assemblees locals). La decisió que als 22 municipis on hi ha presència CUP s'hi presenti o no una candidatura a les eleccions municipals depèn en tots els casos dels processos assemblearis i participatius interns de cada assemblea local, que és sobirana per prendre les decisions que cregui pertinents. En el cas dels nuclis de suport, tot i que poden decidir assembleàriament presentar-se, requereixen a més d'un vist i plau a nivell territorial.



En aquestes properes setmanes hi haurà assemblees obertes a Bigues i Riells i el Figueró per prendre la decisió sobre si concórrer o no a les eleccions. Sant Celoni celebrarà en breu una assemblea d'unitat popular en aquest mateix sentit. En aquestes properes setmanes també faran assemblees obertes per parlar i debatre sobre diferents aspectes com el format i configuració de la candidatura, línies programàtiques o codi ètic Granollers, Mollet del Vallès, la Garriga, Vallgorguina i Lliçà d’Amunt. Aquestes 5 darreres assemblees ja havien pres la decisió de presentar-se en assemblees prèvies, juntament amb Santa Eulàlia de Ronçana, Aiguafreda, Cànoves i Samalús i les Franqueses del Vallès. En el cas de Cànoves i Samalús i les Franqueses també s'ha decidit ja fer-ho en format de candidatures àmplies encara per configurar.



Paral·lelament, la CUP Vallès Oriental-Baix Montseny es troba treballant diferents punts programàtics conjunts a la comarca, sobretot el que respecta a la defensa del territori, el feminisme i els drets socials. A tall d'exemple, el 20 d'octubre a Mollet del Vallès es va realitzar una jornada on es van posar en comú conflictes supramunicipals relacionats amb la defensa del territori i l'ecologisme per poder establir punts programàtics conjunts.



Presència a més de la meitat de municipis del Vallès Oriental



Les 16 assemblees locals actuals de la CUP Vallès Oriental-Baix Montseny són: Granollers, Mollet del Vallès, Sant Celoni, Vallgorguina, Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Llinars del Vallès, Cardedeu, Cànoves i Samalús, les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, la Garriga i el Figueró. Dins de la comarca oficial del Vallès Oriental també existeix l'assemblea local d'Aiguafreda, però aquesta està adscrita a l'Assemblea Territorial CUP Alt Ter (Osona i Ripollès).



D'altra banda, els 6 nuclis de suport actuals de la CUP Vallès Oriental-Baix Montseny són: Codines, l’Ametlla del Vallès, Parets del Vallès, Vallromanes i la Roca del Vallès, a més de Riells i Viabrea, municipi que tot i pertànyer a la comarca oficial de la Selva, també forma part de l’Assemblea Territorial Vallès Oriental-Baix Montseny. Els nuclis de suport tenen diferents nivells de concreció segons el municipi.



La CUP parteix de la base que les institucions actuals tenen moltes limitacions i són irreformables, i el veritable motor de canvi i de transformació ha de venir de la mobilització popular des de cada municipi i de la suma de les lluites que s'hi desenvolupen (el que es coneix com a Unitat Popular). En aquesta línia la CUP decideix participar a les institucions per desenvolupar els eixos i objectius de la Unitat Popular i això fa que mai es descarti com a possibilitat concórrer als comicis amb candidatures àmplies i de confluència -no exclusivament militància de la CUP- que es poden traduir en diversos formats i marques, sempre i quan aquests tinguin una base assembleària, de transformació social i encaixin amb principis bàsics i ètics de la CUP.



En aquest sentit, el projecte de la CUP no respon a algunes lògiques que sí es donen en alguns grans partits de presentar el màxim possible de candidatures, fins i tot de fantasmes, amb l'objectiu exclusiu d'ocupar el màxim de cadires, sense cap voluntat de treball polític i només per aconseguir retroalimentar de recursos i quotes a les maquinàries electorals nacionals o estatals. Precisament com a organització municipalista lluitem per revertir això i per això les nostres candidatures sorgeixen d'un treball sòlid i elaborat.