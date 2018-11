La trampa demoscòpica per cremar el consens de l’autodeterminació

Que diu l’Enric Hernàndez, director d’El Periódico, que ja no és veritat que el 80% de la societat catalana cregui adequat un referèndum sobre la independència de Catalunya. Per a Hernàndez, “la caiguda de Rajoy i la disposició de Sánchez al diàleg amb Catalunya, juntament amb l’embafament amb un procés sobiranista pesat i extenuant, han posat les coses al seu lloc”.

A partir d’un sondatge de l’empresa GESOP, El Periódico titulava dilluns que “Sols un 42% exigeix votar sobre la independència” i donava benzina per cremar el gran consens sobre el qual ha caminat els darrers anys el procés sobiranista: el dret d’autodeterminació. Ara bé, com és habitual en el tractament informatiu dels sondatges, hi ha trampa.

El que ha fet GESOP per aconseguir aquesta dada és dividir l’element més important d’un referèndum: què es pregunta. A l’anterior sondatge els catalans partidaris d’un referèndum eren un 78,8% (que ens remet al consens que un 80% està d’acord amb l’autodeterminació), però en aquesta ocasió l’empresa ha dividit la pregunta i ha demanat, per separat, si s’està a favor d’un referèndum d’independència, si es prefereix un referèndum sobre una millora de l’autogovern [en genèric i sense concretar] que no arribi a la independència, o si val més la pena no votar res.

Davant d’això, diu que el 42,4% dels entrevistats volen votar en una consulta sobre la independència i que el 27,2% voldria decidir sobre una millora de l’autonomia, però dins de l’estat espanyol. Només un 26,5% dels enquestats són contraris a solucionar el conflicte a través de les urnes.

Enric Hernàndez justifica la nova manera de preguntar dient que “la propaganda oficialista, amb nous i inopinats còmplices, planteja el debat en termes binaris –votar la independència, sí o no–” i vol fer oblidar que fins ara els sondatges que publicava el seu diari també eren així. Tot i que la pregunta demana sobre la preferència davant de diverses opcions, Hernàndez dóna la volta als resultats i diu que el 54% dels enquestats s’oposa a un referèndum sobre la independència. Per contra, amaga el quid de la qüestió: una gran majoria dels enquestats (69,6%) estan d’acord que el conflicte polític s’ha de resoldre amb el vot dels catalans, que és el que entronca amb la sobirania de Catalunya i el dret d’autodeterminació. I que és el que nega una vegada i una les múltiples potes de l’estat espanyol.