En defensa del territori

La Plataforma per la Defensa de la Terra Alta i l'Ateneu Popular la Pastora denuncien la instal·lació de 30 nous molins a la comarca

La Plataforma per la Defensa de la Terra Alta i l'Ateneu Popular la Pastora han instat als partits i alcaldes de la comarca a establir límits i no donar més permisos a cap més central ara que la massificació eòlica ja és una realitat.

Demanen que es tingui en compte al conjunt de teixit associatiu i econòmic de la comarca a l'hora de prendre aquestes decisions, ja sigui dins la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre o des dels altres òrgans que intervenen en la tramitació.

Emplacen a la unió de la comarca i denabaran formalment a totes les instàncies i per tots els mitjans un acord comarcal de no proliferació eòlica, com van fer al seu moment les comarques veïnes del Matarranya i Priorat. Volem que es blindi l'aparició de nous projectes que posin en risc el model de desenvolupament basat amb la revalorització del sector del vi, l'oli i el turisme.

Aposten per un desenvolupament sostenible, al costat de les cooperatives, els petits cellers, l'agricultura i el sector serveis. Volem que la població representada en l'associacionisme, les denominacions d'origen i les diverses entitats tinguin poder de decisió en les polítiques de desenvolupament. Cal prioritzar i garantir les necessitats i objectius de la població i no les necessitats d'unes empreses multinacionals.

La Terra Alta, des de l'inici de posada en marxa del primer parc eòlic (2007) fins al 2017, ha perdut 1.085 habitants. Ens preocupa la massificació eòlica: des del 2004 s'han donat llicències per posar molins a la comarca, a la qual ja hi ha fins a 184 aerogeneradors distribuïts en 9 parcs eòlics, xifres totalment desproporcionades en una comarca on els seus habitants hem decidit apostar per la terra i el paisatge.

L'alarmant xifra de 184 molins només és la meitat dels que hi ha projectats, ja que segons els plans inicials encara en falten 127 per posar.

La setmana passada ens vam assabentar per la premsa de l'estat de tramitació avançada de 30 nous molins situats als termes de Vilalba, Batea i La Pobla de Massaluca (Tres Termes, Los Barrancs i Punta Rodona).

Mentre els alcaldes de la comarca negocien convenis d'amagat amb les empreses sense escoltar al teixit associatiu i cultural ni als representants econòmics de la comarca, com la D.O Terra Alta i les associacions representants del sector turístic.

La Generalitat amb el Decret de Zones de Desenvolupament Prioritari està castigant, un cop més, una comarca que ja té la densitat més gran de centrals eòliques de tot Catalunya. A més a més, també hem viscut els tractes de favor a determinades empreses vinculades a certs partits, hem vist malmès el nostre paisatge i la dignitat dels cossos de combatents de la Batalla de l'Ebre que encara descansaven a les nostres terres.

Darrere les empreses promotores d'aquests nous 30 molins hi ha els gegants de l'energia, en aquest cas: Gas Natural. Precisament, Gas Natural va ser una de les primeres empreses a marxar de Catalunya després del passat 1 d'octubre. Aquestes multinacionals han trobat un nou mercat per expandir-se, el sector eòlic, on poden invertir capital i obtenir grans rendibilitats. Els criteris de rendibilitat empresarial no són compatibles en les necessitats socials i d'equilibri ecològic i territorial.

Tenir tots aquests parcs eòlics a la comarca només reverteix en un 3'4% dels guanys milionaris que tenen aquestes grans empreses a costa d'aprofitar-se d'energies renovables. A més a més, tots els convenis signats entre empreses i Ajuntaments acaben sent paper mullat ja que hi apareixen promeses en abstracte que no s'han acabat acomplint.