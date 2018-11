25-N

La Plataforma pel Dret a Decidir se suma a les mobilitzacions contra la Violència cap a les Dones al País Valencià

En aquesta diada, la plataforma tindrà molt presents les dones que han patit persecució política, que estan empresonades o amenaçades de ser-ho pel seu compromís amb el dret a decidir i l’autodeterminació dels pobles, l’exercici ple de la democràcia.

Alicante. 25/11 Passeig del Port. 12:00hs

-Castelló. 23/11 Passeig Ribalta. 18:00hs

- Elx. 25/11 Plaça de Baix. 19:00hs

- Valencia: 25/11 Zona Glorieta i Av. Navarro Reverter. 12:00h

Com cada 25 de novembre, la plataforma assenyala alçar un crit contra les violències masclistes, amb un record especial per a les 22 víctimes assassinades als Països Catalans des de l’1 de gener de 2018 fins 17 de novembre (feminicidio.net). Nou d’aquestes morts han estat al País Valencià.

Per a la plataforma, aquesta és la màxima expressió, dins del sistema patriarcal, dins d’un conjunt de violències que es desenvolupen a tots els àmbits de la vida de les dones: al món laboral, a casa, al carrer, als espais d’oci, etc, i que s’agreugen encara més davant de situacions com la precarització i l’empobriment, la migració, la fugida de la guerra, el viatge i la recerca de refugi, el racisme, la xenofòbia, la tracta…

El 25 de novembre coincideix amb diversos exemples que ens mostren fins a quin punt està arrelada socialment la cultura de la violació. La ideologia masclista cosifica les dones, devalua la seua voluntat, qüestiona les seues veus i fins i tot les culpabilitza de les violències de les quals són víctimes. Bona part dels mitjans de comunicació participen en el desenvolupament d’aquesta cultura de la violació, i fins i tot el sistema judicial multiplica la victimització de les dones agredides amb qüestionables procediments i sentències que, molt sovint, mostren el biaix ideològic de les persones que haurien de garantir l’impartició de justícia.

Com sempre, el desenvolupament de mesures i recursos públics contra les violències masclistes no ha estat prioritari. No han comptat amb la necessària dotació de pressupostos i recursos, ni ha estat portada a tots els àmbits (educació, sanitat, justícia, etc.). I la situació fa evident que cal convertir en prioritàries aquestes polítiques integrals.

Calen mesures efectives per a la prevenció i eradicació de les violències masclistes, que han de restar assenyalades per sempre com a les greus vulneracions que són contra els drets fonamentals de la meitat de la població, contra el seu dret a decidir. Aquestes mesures han de partir de les pròpies dones i les organitzacions feministes, han de tindre per objectiu l’apoderament de les dones i han d’estar sempre sotmeses a les seues necessitats específiques.

El 25 de novembre, també es tindrà molt presents les dones que han patit persecució política, que estan empresonades o amenaçades de ser-ho pel seu compromís amb el dret a decidir i l’autodeterminació dels pobles, l’exercici ple de la democràcia.