lluita institucional

La moció per a crear unes vies escolars segures presentada per la CUP Sant Sadurní s'aprova per unanimitat

El ple de novembre ha donat llum verda a la moció que la CUP Sant Sadurní ha presentat per a crear unes vies escolars segures a la vila. Tots els grups municipals han donat suport a la proposta que té com a objectiu millorar la seguretat en la mobilitat dels infants i joves en els seus recorreguts cap als centres educatius. Dins de les mesures que recull el text, és la creació d'un grup de treball format per associacions de pares i mares d'alumnes, representants dels centres escolats i les organitzacions d'estudiants, per a decidir de forma conjunta i participativa les mesures i infraestructures necessàries per a executar la proposta en el vigent curs escolar.

Amb aquesta proposta, la CUP Sant Sadurní vol acabar amb les dificultats que ara mateix hi ha en els entorns dels centres escolars del municipi. El gran nombre de pares i mares que acompanyen els alumnes als centres, la circulació de busos escolars, la coincidència d'horaris en una franja alta de trànsit... Tot plegat fa que les condicions de seguretat no siguin les òptimes i moltes famílies no volen que els seus fills i filles vagins sols a l'escola. Per altra banda, aquesta mesura també afavoreix la mobilitat sostenible i la reducció de la contaminació, la promoció de l'activitat física dels estudiants i l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.