Salut Pública

La Marea Blanca de Catalunya dóna suport a la vaga de metges del 26 al 30 de novembre

La Marea Blanca de Catalunya ha manifestat que donarà suport a la vaga com a qualsevol altra mobilització de les treballadores i treballadors que no veuen ateses les seves demandes laborals i també perquè planteja millores assistencials i una major dotació pressupostària per a l'Atenció Primària, tal com venim reclamant des de fa temps.

En aquesta línia, demanen a tots els sindicats amb representació dels diferents estaments que se sumin a la convocatòria de vaga.

També han demanat solidaritat amb els i les treballadores i suport a la vaga perquè de la millora de l'Atenció Primària i de tot el Sistema Públic de Salut en surt beneficiada la nostra salut. Reitera un cop més la més absoluta necessitat de participació activa, i amb veu pròpia, de la ciutadania organitzada i empoderada en els temes de salut i sanitat, com a garantia de qualitat democràtica.

Reclama al Departament de Salut que doni resposta satisfactòria a les demandes dels treballadors i treballadores, i al Govern de la Generalitat que el doti dels recursos necessaris per garantir una Atenció Primària de qualitat i que any rere any se li han negat.

Cal recordar que Metges de Catalunya ha convocat una vaga de facultatius en atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) -metges de família, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs- els dies 26, 27, 28, 29 i 30 de novembre davant la "sobrecàrrega assistencial que es fa insostenible".