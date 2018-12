"Policia, franquisme i justícia van a l’uníson a l'Estat espanyol"

La justícia espanyola es moca amb la Justícia

La justícia espanyola ha consumat una nova indecència: La imputació de Dani Mateo per un gag on es mocava amb la bandera d’Espanya. Aquesta reacció -absolutament ridícula- només posa en evidència el propi Estat. I si no fos perquè l’humorista efectivament haurà d’anar a declarar al jutjat el proper dilluns, faria riure de valent. Un Estat que es posa nerviós per un gag humorístic on s’utilitza un símbol del país, és un estat antic, acomplexat i, fins i tot, antidemocràtic.

De res no li han servit a Dani Mateo les disculpes. Ni tan sols el fet que La Sexta retirés el vídeo del gag de la seva pàgina web. La justícia espanyola -que amb aquest tipus d’actuacions demostra l’estat de putrefacció en el qual es troba- torna a actuar injustament per perseguir un humorista. Aquesta és la tònica a la que ens té acostumats Espanya des de fa temps: la judicialització de la política i la politització de la justícia. Fins al punt d’arribar a defensar els símbols per sobre de les persones.

Dani Mateo ha posat l’Estat davant del mirall. I què s’hi reflexa? Imatges en blanc i negre on només s’observa repressió i regressió dels drets fonamentals. Imputant l’humorista després d’una denúncia d’un sindicat policial, la justícia espanyola es posa a l’alçada de la Fundación Francisco Franco, que va denunciar el Gran Wyoming, Dani Mateo i La Sexta per un gag sobre el dictador. Queda clar, no? Policia, franquisme i justícia, a l’uníson a l'Estat espanyol.