La Intersindical-CSC veu l’acord per un salari mínim estatal de 900 euros insuficient i centralista i en reclama un de 1.200 euros a Catalunya

L’acord entre PSOE i Podem per fixar un salari mínim a l’Estat de 900 euros, inclòs en els pressupostos, és insuficient i centralista, segons la Intersindical-CSC. El sindicat republicà reconeix que la mesura millorarà les condicions de vida dels treballadors i les treballadores més precàries, però critica que queda lluny dels estàndards internacionals per garantir uns sous dignes, ja que tant el Parlament Europeu com el Consell d’Europa defensen que el salari mínim ha d’equivaldre al 60% del salari mig i, al seu torn, l’Organització Internacional recomana fixar diferents salaris mínims a nivell territorial, per evitar que aplicar-ne un de sol a diferents realitats generi desigualtats, com és el cas.

D’aquesta manera, la Intersindical-CSC lamenta que els treballadors i treballadores que cobrin el salari mínim comú a Catalunya, on el cost de la vida és més elevat, disposaran d’un poder adquisitiu inferior. Segons càlculs del sindicat en base a estudis de la Generalitat, el que es pot adquirir per 900 euros a Extremadura té un cost de 1.216 euros a Catalunya, un 35% més. Només a Navarra i Madrid el cost de la vida és superior, fet que implica que fixar un sou mínim únic a tot l’Estat perjudica les classes populars d’aquests territoris, entre els quals, Catalunya, els impedeix fer front a les despeses bàsiques i perpetua la figura de la persona treballadora pobra.

Igualment, la Intersindical-CSC ha calculat quin pot ser el salari mig a cada territori el 2019, any d’implementació de la mesura, per assenyalar quin seria l’equivalent al 60% d’aquest o, el que és el mateix, el salari mínim que recomanen fixar les institucions europees a cada lloc. Segons això, els 900 euros ja satisfarien aquests estàndards a Extremadura, Canàries o Castella-la Manxa, però quedarien molt lluny de fer-ho, per exemple, a Catalunya, on el salari mínim no hauria de poder baixar de 1.116 euros, però també seria insuficient al País Basc, Madrid o Navarra. Es demostra de nou, per tant, que un sou mínim de 900 euros a tot l’Estat seria insuficient i ajudaria a reduir menys les desigualtats socials en aquells territoris on el cost de la vida és més elevat.

Per això, el sindicat republicà critica l’uniformitat i limitacions de l’acord entre PSOE i Podem; assenyala la inutilitat dels acords salarials català i espanyol, firmats per CCOO i UGT amb les patronals, que ni tan sols han anat més enllà; i crida a fer front comú per l’establiment d’un salari mínim de 1.200 euros pel qual milers de catalans i catalanes es van manifestar l’1 de maig. Igualment, lamenta que JxCat i ERC votessin en contra d’aquesta proposta en el debat de política general i reclama al Govern que, en el marc de les seves competències actuals i amb el manteniment de la independència plena a l’horitzó, limiti la contractació pública a aquelles empreses que no tenen sous per sota d’aquesta quantitat i que inclogui una rebaixa en la quota autonòmica de l’IRPF a les rendes més baixes, que ara paguen els tipus més elevats de tot l’Estat.

Podeu consultar l’informe sencer i totes les taules estadístiques aquí.