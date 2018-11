25-N

La Forja Mataró impulsa la ruta de la violència masclista per denunciar la violència estructural vers les dones

Dissabte passat, la Forja Mataró impulsar una campanya amb motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional Contra la Violència Envers les Dones. Per tal de visibilitzar i lluitar contra la violència a la qual estan sotmeses dia a dia com a dones, en concret les joves, a la ciutat, presentaven la Ruta de la Violència Masclista a Mataró.

La iniciativa es presenta en forma de web i consta d'un mapa virtual on s'hi assenyalen aquells punts de la ciutat que perpetren, a diferent escala, expressions de violència masclista alhora que s'explica el perquè. A més, s'anima els visitants del lloc web a participar en la campanya compartint nous punts que ells mateixos poden suggerir de posar al mapa.

La seva voluntat és la de posar de relleu la violència estructural que encara es pateix, que molts cops no és prou visible, i demostrar que encara queda molt camí per poder viure tranquil·les, sense pressions estètiques constants, sense por d'anar pel carrer soles, anant segures a la feina i a l'escola, sentint-nos lliures per decidir la nostra vida sense que ningú s'hi interposi pel mig.

La Ruta de la Violència Masclista a Mataró vol presentar-se com a resposta a les problemàtiques descrites. Per això han dibuixat el mapa de la ciutat i han marcat els llocs que consideren poc segurs o promotors d'algun tipus de violència envers les dones. Ho han fet amb la voluntat de fer visible a tots els mataronins que les agressions físiques i les violacions denunciades són una de les formes més crues de violència que pateixen les dones però que, dia a dia, s'enfrontem a un món que va ser dissenyat per anar en contra nostra.

El mapa interactiu que va ser presentat al públic el dissabte 24 de novembre, ha tingut un gran èxit, amb més de 2.000 visites comptabilitzades al llarg del cap de setmana i diverses aportacions anònimes. Tot i ser presentada en motiu del 25-N, es preveu que sigui una campanya amb continuïtat, on constantment es puguin afegir o retirar punts de la ruta, que sigui mal·leable i que s'ajusti constantment, el més possible, a la realitat mataronina que ens envolta.