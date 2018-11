Català

La FOLC exigeix a les Administracions que l'acreditació de la competència lingüística sigui un requisit per als empleats públics

Aquest dissabte, la Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC) ha reunit una cinquantena de persones en la celebració de la l Jornada sobre la Promoció i l'Ús del Català que s'ha celebrat aquest dissabte a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. En la jornada hi han participat ponents d'arreu dels països catalans que reivindiquen l'aplicació dels següents objectius bàsics en tots els territoris.

Durant la diada, la FOLC s'ha exigit a les Administracions que l'acreditació de la competència lingüística sigui un requisit per a les empleades i empleats públics, de manera que tots puguin atendre en català tota la ciutadania. Així com també que difonguin el coneixement de la llengua catalana entre la població que encara no la coneix, que conviu en el mateix territori.

En aquesta línia, s'ha demanat que el català sigui la llengua vehicular de l'ensenyament, de manera que pugui fer la funció pedagògica i de cohesió social que li correspon.

Pel que al mitjans de comunicació, considera que cal empendre les accions adequades perquè les zones on es parla català disposin de mitjans de comunicació en català, puguin rebre les emissions dels mitjans de comunicació que emeten en català des d'unes altres parts del territori i es creï el Consell de l'espai audiovisual comú, òrgan participat per tots els governs de parla catalana.

Per desemvolupar els plans de normalització lingüística. La FOLC veu la necessitat de que cal realitzar estudis de diagnòstic de l'ús del català als diferents àmbits per tal de tenir dades per saber si les polítiques lingüístiques aplicades fan créixer l'ús del català. Així com trobades de les entitats que treballen arreu del territori per fer una actualització de l'estat en què es troba el català i fer propostes d'actuació conjuntes.

L'acte ha comptat amb la cloenda de la Directora General de Política Lingüística del Govern de Catalunya, Ester Franquesa. Les entitats que treballem per la llengua ens mantenim, tal com deia Fabra, somrients, resistents i convençudes de la nostra tasca. Totes aquestes exigències es faran realitat amb el treball d'un ampli moviment popular, que aplegui cada vegada més voluntats compromeses en la restitució del català com a llengua de cohesió social.