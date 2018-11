La Constitució espanyola de 1978 atribueix al Tribunal de Comptes la fiscalització del sector públic i la judicialització de la responsabilitat comptable. Doncs, tenint en compte l'objectiu fonamental que té aquest tribunal, actualment ha obert diligències per poder recuperar 5 milions, que diuen que es varen gastar el 9N (que va ser quan es va celebrar la consulta de 2014 a Catalunya). El Tribunal de Comptes es preocupa pels 5 milions que creuen que es varen gastar. Llavors jo i altra gent ens demanam:

Es preocupa el Tribunal de Comptes dels 60.000 milions que es varen emprar per rescatar la banca?

Se li ha passat pel cap al Tribunal de Comptes obrir diligències per recuperar els 1.800 milions invertits en el projecte fracassat i perillós del Castor, el responsable i beneficiat del qual és el president del Reial Madrid?

S'ha encaparrat el Tribunal de Comptes a veure com podrà recuperar els 6.000 milions que ha costat el rescat de les autopistes radials des de Madrid en fallida, obres faraòniques totalment innecessàries?

Se li ha ocorregut al Tribunal de Comptes esbrinar com es poden recuperar els 1.000 milions invertits en la construcció del submarí S80 que no va flotar i que es va enfonsar per excés de pes?

Obrirà diligències el Tribunal de Comptes per mor del sobrecost de l'AVE entre Medina i la Meca, que haurà costat a la butxaca del poble espanyol uns quants centenars de milions d'euros?

Ha cregut convenient el Tribunal de Comptes obrir diligències per veure com es poden recuperar els 18.000 milions de pèrdues per mor de la trama de corrupció del PP?

I per mor dels 4.000 milions de pèrdues ocasionades pel PSOE amb els ERES a Andalusia?

Si la resposta a la gran majoria és negativa, llavors què fa cercant les pessigolles de només 5 milions als catalans? Això solament és un indici de com es tracta injustament el procés català, en tots els aspectes.

Aquest és un petit botó de mostra de la discriminació soferta pels polítics catalans, que han acabat a la presó o exiliats. Encara vos posaré més exemples que demostren la injustícia de la no existent justícia espanyola. És el cas del vicepresident del partit d'extrema dreta Democracia Nacional, Pedro Chaparro, que va amenaçar el fotoperiodista de “El Món” Jordi Borràs i que va ser condemnat per aquest simulacre de justícia. Doncs el condemnat a presó ha anunciat que el seu ingrés a presó ha estat suspès per un termini de tres anys, sempre que no incorri en fets que siguin considerats delictes d'odi. I si en comet, els qualificaran com a tals? La condemna era d'un any de presó, 2.000 euros de multa i no poder assistir a manifestacions convocades per Democracia Nacional a Catalunya.

Un altre fet és la impunitat que solen tenir tots els feixistes o persones violentes que actuen contra els independentistes o contra les persones que treballen per als independentistes. Això va passar a dos tècnics de so que preparaven un acte que s'havia de celebrar en record de l'1 d'octubre a Gavà (Baix Llobregat). Varen ser agredits per un grup de cinc individus que els varen propinar cops de puny i puntades de peu, mentre trencaven la decoració que s'havia fet per preparar un acte que s'havia de celebrar més tard. Les víctimes varen acudir a un centre hospitalari i varen presentar la denúncia a la policia. S'ha de dir que l'acte es va poder celebrar amb normalitat. El grup d'agressors és conegut en el poble i van a lloure i a l'ample fent-ne de les seves. Com que ataquen independentistes, sembla que tot està permès, perquè els dolents sempre són els que exigeixen tenir el dret a decidir. Ha resultat, per tant, que l'opinió que els independentistes eren tractats justament a l'Estat espanyol, ha estat falsa (una fake news).