Moviment veïnal

La FAVB dona suport a les reivindicacions del personal sanitari

Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FABV) han donat suport a totes les mobilitzacions i reivindicacions legítimes de tot el personal de l’Atenció Primària i personal sanitari en general en les demandes d’un augment de pressupost que millori les condicions laborals i que possibiliti una atenció publica de qualitat.

Consideren que l’Atenció Primària ha de ser la base del sistema sanitari, i perquè això sigui possible s’ha d’augmentar el pressupost fins que permeti que es puguin realitzar totes les funcions que li són pròpies amb continuïtat, tant del metge i infermera de capçalera com de la resta de l’equip.

La manca d’inversió i les retallades han disminuït el personal i precaritzat les seves condicions de treball. Això es tradueix amb molt temps d’espera dels usuaris per ser atesos, canvis freqüents en l’equip, impossibilitat d’una atenció de qualitat per manca de temps i saturació en els serveis d’urgències dels hospitals i els CUAPs.

L'entitat veïnal no oblida que la reducció del pressupost afecta tot el sistema i comporta també un augment de les llistes d’espera per a intervencions i per a proves diagnòstiques.

Els veïns i veïnes donem suport a les legítimes reivindicacions del personal que treballa en els centres sanitaris i reclamem més participació en el funcionament dels diferents dispositius i en les decisions que ens afecten com a usuaris i usuàries del sistema.

Reclama una Atenció Primària al servei de les necessitats de les persones on els treballadors i treballadores puguin desenvolupar dignament la seva feina. I un pressupost suficient per a una sanitat 100x100 pública, universal, amb gestió transparent i rendiment de comptes a la ciutadania.

L'entitat veïnal vol ser partícips de les decisions que es prenen, informats dels problemes i mancances dels centres abans que s’arribi a situacions extremes i que es constitueixin les comissions amb participació real dels usuaris i la implementació de l’atenció comunitària completa.