La CUP vol la readmissió immediata dels treballadors i treballadores del Museu d’Història de Tarragona

La CUP de Tarragona defensarà en el ple de l’Ajuntament del proper divendres 16 una moció per a la readmissió immediata dels treballadors i treballadores del Museu d’Història de Tarragona acomiadats el passat mes de setembre. La formació considera que és una mesura urgent que l’Ajuntament hauria de complir “si realment tingués una bona predisposició, per una banda, de mantenir en condicions dignes del patrimoni de la ciutat i, per l’altra, de vetllar pel benestar de les persones que presten treball a la institució”.

La formació ja ha denunciat en diverses ocasions la situació en la qual es troben els museus de Tarragona, dels quals catorze resten tancats o només obren esporàdicament. De fet, els passats 25 de maig i 1 de juny, la CUP va organitzar la Ruta dels Museus Tancats, una ruta nocturna oberta a la ciutadania que assenyalava “tots aquells espais museïtzats han estat únicament promeses electorals, projectes personals o espais que per culpa de la mala gestió han tancat els seves portes o han vist reduïda la seves hores de visita”.

Respecte la situació de treballadors i treballadores que fan tasques per l’Ajuntament, ja sigui de forma directa o externalitzada, la formació independentista ha denunciat reiteradament les “nombroses i diverses problemàtiques que han d’afrontar”, també en el cas de la “precarietat absoluta i vergonyosa” que, segons afirmen, suposen els contractes externalitzats. En el cas de les vint-i-tres persones acomiadades del Museu d’Història de Tarragona, la CUP afirma que ja d’entrada no es trobaven “amb unes condicions de contractació dignes” i que “no hi havia una plantilla suficient per cobrir els torns, ni molt menys les baixes o vacances”.

El cessament, que els assessors jurídics d’aquests treballadors i treballadores consideren il·legal, es basa en l’aplicació d’una clàusula temporal que contenia el nomenament i que no preveu la legislació actual, la qual cosa podria implicar indemnitzacions. Per la CUP, la solució més adient seria que l’Ajuntament admetés els recursos de reposició presentats pels treballadors i treballadores i, d’aquesta manera, es deixessin sense efecte els cessaments. La formació confia que la moció s’aprovi i que l’Ajuntament rectifiqui, en un “primer pas per tal d’implementar les condicions bàsiques aprovades en diverses mocions al llarg de la legislatura per tal d’evitar casos de precarietat laboral”.