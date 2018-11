simbologia franquista

La CUP Tàrrega reclamarà la realització d'una audiència pública sobre la creu de la plaça Major i la simbologia franquista

La CUP de Tàrrega instarà a l’equip de govern al proper ple, a celebrar una audiència pública per tractar concretament la senyalització, ubicació i simbologia franquista de la creu de terme de la plaça Major i dels espais públics en general. La formació, que ja es va posicionar en el ple del mes de juliol proposant la retirada del símbol franquista de la plaça Major i dipositar-lo al museu, ara considera que la reunió “a porta tancada que es va fer el passat 3 d'octubre entre l’Ajuntament, els partits de l’oposició, tècnics de cultura, artistes locals, altres convidats targarins i l'associació el Rostoll i la qual no ha transcendit, és la pitjor manera d'afrontar el tema. És prou significatiu en aquest sentit que un debat instat des d'una associació: el Rostoll, la qual va fer públic durant l'agost el seu posicionament demanant la retirada del monument franquista de la creu, aquesta no hi fos convidada directament per l'equip de govern ni tampoc es tingués en compte cap altra associació de la ciutat”.

Per això la CUP de Tàrrega reclama endegar un debat informatiu i formatiu, amb voluntat democràtica i amb transparència, considerant que “una audiència pública és el millor marc per resoldre una polèmica originada per la poca capacitat de diàleg que mostra tot sovint el govern de CiU i Esquerra Republicana. Un marc obert on es puguin trobar representants institucionals, tècnics, ciutadania i entitats per poder rebre informació i presentar i debatre propostes”.

La CUP recull així el guant a la demanda feta per les diverses veus i entitats reclamant poder participar en aquest tema. La formació insisteix en que cal posar en valor tots els recursos i eines a l'abast per promoure la participació política ciutadana, tal i com proposava en les esmenes que va fer el 2016 a l'esborrany de Reglament de Participació Ciutadana.

L’equip de govern va fer públic fa uns quants dies que la seva decisió era mantenir la creu de terme a la plaça Major i que en taparia la inscripció franquista. Per a la formació independentista, el principal partit de l’oposició, caldria retirar la creu de terme de la plaça, per tota la càrrega simbòlica que va adquirir quan en el seu moment la Comisión pro monumento a los caídos, va decidir reubicar-la a la plaça, lluny del lloc i les funcions originals, i afegint la inscripció “A nuestros caídos. 1936-1939”.

Més enllà del seu posicionament, la CUP defensa el diàleg i la participació ciutadana en aquesta qüestió i critica que l’equip de govern “ja no enganya ningú” pel que fa a la forma de prendre decisions. Critica amb contundència també que el reglament de participació ciutadana que es qui hauria d'ajudar a gestionar afers com aquest “ha quedat en un calaix abandonat”, cosa que “demostra el tarannà de l’equip de govern”.