La CUP Tarragona vol que el govern compleixi els compromisos salarials amb els treballadors i treballadores de l’Ajuntament

La CUP celebra que s’hagi dut a terme el ple extraordinari i urgent que va sol·licitar amb l’objectiu de garantir el pagament del 0,3% de productivitat al conjunt de treballadors/es de l’Ajuntament. Aquesta havia estat una petició formulada des de la formació independentista arran que no s’assolís un acord amb els sindicats el passat plenari.

La CUP també celebra que aquest 0,3% no surti de la partida del pla de pensions dels treballadors i treballadores, com s’havia previst inicialment. Aquesta també havia una estat reivindicació de la formació independentista, juntament amb altres formacions de l’oposició, a la comissió informativa d’economia celebrada ahir. Tot i així, al ple extraordinari celebrat avui, la CUP ha demanat explícitament al responsable d’economia Pau Pérez que faci constar en acta el seu compromís per finançar el 0,3% de productivitat amb fons que no provinguin dels prèviament assignats al pla de pensions. El motiu és que l’origen de l’aportació s’assigna a “estalvis capítol 1”, que és un concepte molt ampli que engloba diferents partides relacionades amb estalvis en despeses de personal, i al setembre de 2018, de 176.000€ que es van donar de baixar sota aquest concepte, 146.000 van acabar provenint del pla de pensions sense que hagués quedat especificat i sense que cap grup municipal en pogués tenir constància. Per aquest precís motiu, la CUP vol que en endavant s’expliciti d’on surten exactament els diners que suposadament s’estalvien de pagar al personal, en comptes de remetre’s al concepte genèric que empren habitualment.

Alhora, la CUP denuncia que el govern espanyol segueix mantenint la política de retallades laborals i austeritat salarial, en base a la llei de pressupostos generals de l’Estat. En aquest sentit, lamenta que el govern municipal de Ballesteros s’aculli a una interpretació restrictiva d’aquesta llei per tal d’evitar complir els seus compromisos amb el personal de l’ajuntament. La Candidatura d’Unitat Popular es refereix d’aquesta manera a la negativa per part de l’equip de govern municipal a pagar el pla de pensions al qual es va comprometre amb el conjunt de treballadors i treballadores de l’ajuntament. Malgrat la CUP no defensa ni aposta pels plans de pensions privats, remarquen que aquest compromís generalment obeeix a les pressions de la banca per tal que els increments salarials que tocaven en plena crisi econòmica, s’abonessin en concepte de plans de pensions. Per tant, conclouen que, malgrat aquest no sigui el cas de l’Ajuntament de Tarragona, igualment s’està parlant de diners que es deuen als treballadors i treballadores com a conseqüència d’un compromís lliurement adoptat pel govern i cal complir-lo, perquè són diners que formen part del seu salari.