lluita institucional

La CUP Tarragona reprèn les assemblees obertes a barris per defensar els pressupostos participatius

La recta final de l’any situa al centre del debat el pressupost municipal, és per això que la CUP de Tarragona ha fet aquest matí una roda de premsa per explicar les demandes que adrecen a l’equip de govern de Ballesteros en aquesta matèria de cara al 2019. La formació reprèn la campanya iniciada ja en el 2013 de reclamar uns pressupostos participatius, i en les properes setmanes farà assemblees obertes en diversos barris per parlar-ne amb els tarragonins i tarragonines.

La portaveu cupaire Laia Estrada ha recordat que, des de 2015, els anticapitalistes han votat sistemàticament en contra als pressupostos perquè “no han complert cap de les demandes” que havien traslladat al govern. Aquestes són, principalment, l’aplicació d’una fiscalitat progressiva als ingressos que permetin que “qui més té pagui més perquè qui menys tingui pagui menys”; l’auditoria del deute municipal que determini si hi ha parts “que puguin ser il·legítimes”, fent referència a tall d’exemple al deute provocat pel pàrquing Jaume I; partides pels estudis de municipalització dels serveis externalitzats o, almenys, “la correcta fiscalització dels grans contractes”; l’ampliació de partides de caràcter social, com les destinades a habitatge o igualtat; i, per últim, la previsió de partides que permetin fer efectives les mocions aprovades des de 2015.

A més a més, Estrada ha destacat com a aposta clau de la CUP, la demanda aprovada en una moció ja en el 2015 de tenir uns pressupostos participatius. La regidora ha destacat que aquesta és una pràctica que ja funciona en molts municipis des de finals dels 80, i que fins i tot el PSC la duia en el seu programa electoral. La formació considera que els beneficis d’uns pressupostos participatius són múltiples, ja que “afavoreixen la cultura assembleària, ajuden a teixir xarxa als barris, consciencien sobre la importància de fiscalització per part de la ciutadania i signifiquen un procés d’apoderament de la població”.

El nou membre del Grup Municipal de la CUP Jaume López, ha explicat el model que defensen, que “es basa en dues línies d’inversió, una per cada districte i una per la ciutat” i es desplega en assemblees i participació directa. Els cupaires reclamen que la partida d’inversió s’inclogui sencera en un procés participatiu, perquè consideren que “el govern ha demostrat que no és capaç de prioritzar les necessitats de la ciutat”. En les properes setmanes, reprenent la campanya de la CUP de Tarragona sobre els pressupostos participatius, realitzaran quatre assemblees obertes en diferents barris per parlar de la seva visió del pressupost municipal i recollir propostes de veïns i veïnes.