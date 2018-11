lluita institucional

La CUP Tarragona reclama un servei de menjador universal i de qualitat

La CUP de Tarragona presentarà en el proper ple la moció elaborada per la coordinadora SOS Menjadors Escolars Públics per engegar un debat amb la comunitat educativa que repensi la proposta del nou Decret de menjadors. En la seva línia de treball per l’educació pública, la formació anticapitalista es mostra en “total desacord” amb la proposta de decret, el qual pretén regularitzar el sistema d’externalització dels menjadors a través de concursos públics, ja que consideren que “ni garantirà l'accés universal al servei de menjador ni la seva qualitat”.

Els independentistes argumenten que el decret “no considera que el temps de migdia també hagi de tenir valor pedagògic ni que el servei de menjador s'hagi d'entendre com a part integral del sistema educatiu”. Per part de la CUP defensen que la proposta hauria de passar per garantir que el servei de menjador sigui “universal i de qualitat”, enlloc d’entrar en el debat engegat per les empreses que demanen l’encariment dels menjadors escolars. Consideren que es tracta d’una proposta “pensada per afavorir les grans empreses del sector del càtering”.

La moció de SOS Menjadors Escolars Públics demana “un debat sincer amb la comunitat educativa” sobre del temps de migdia als centres educatius de titularitat pública que garanteixi l’atenció pedagògica d’aquest espai de la jornada escolar i l’autonomia dels centres per gestionar-lo. L’objectiu del text és que l’alimentació a càrrec de l’administració sigui veritablement de qualitat i es garanteixi l’atenció educativa en l’espai del migdia.

És per això que la moció reclama que s’aturin els treballs d’elaboració i aprovació del Decret de menjadors i s’obri un nou cicle de debat per tal de crear de forma consensuada un nou marc regulatiu integral de l’espai de migdia. A més a més, insta el Departament d’Ensenyament a trobar la fórmula legal per tal de fer possible que les associacions de mares i pares que ho desitgin puguin continuar fent la gestió directa dels menjadors escolars fins que aquest marc s’aprovi.